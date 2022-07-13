рф вивезла з України зерна та олії на 600 мільйонів дол. США – KSE Агроцентр — Finance.ua

рф вивезла з України зерна та олії на 600 мільйонів дол. США – KSE Агроцентр Вчора 20:01 — Казна та Політика

рф вивезла з України зерна та олії на 600 мільйонів дол. США – KSE Агроцентр

Орієнтовна загальна вартість викрадених рф зернових та олійних культур в Україні становить понад 613 мільйонів доларів США. Такі дані озвучив експерт Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute Роман Нейтер.

Наразі загальна сума збитків і втрат через війну у сільському господарстві, за оцінками KSE Агроцентру, становить 27,6 млрд дол., з яких найбільшою категорією є збитки через незібрані озимі культури (1,4 млрд дол.) та знищена техніка (926 млн дол. США).

Експерт наголосив, що станом на зараз втрачено зерносховищ сукупною місткістю в 4 мільйони тон (пошкоджені або повністю знищені). Ще частина зерносховищ знаходяться в окупованих регіонах і до них немає повного доступу.

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«Ми бачимо все більше доказів того, що рф краде наше зерно з окупованих регіонів України: з Херсонської області, із Запорізької області. Орієнтовна вартість цього вкраденого зерна та олійних культур — понад 600 мільйонів доларів США», — заявив Роман Нейтер.



До вторгнення рф внутрішні ціни на українському ринку фактично співвідносилися зі світовими. Однак через морську блокаду, здійснену рф, стався суттєвий збій у ланцюгах постачання. У той час як після вторгнення рф світові ціни на зерно різко зросли, в Україні вони значно впали. Експерт зазначив, що середньозважені ціни на пшеницю, ячмінь, кукурудзу та олію знизилися на 33,7% станом на травень, порівняно з періодом до початку вторгнення.

Що буде із виробництвом та експортом

Під час дискусії керівниця KSE Агроцентру Марія Богонос представила ймовірні сценарії розвитку виробництва та експорту зерна на 2022-2023.

За сценарієм необмеженого експорту, український аграрний сектор продовжить функціонувати за більш-менш звичним трендом, незважаючи на зменшення площі ріллі та вищі ціни на добрива та дизель. Протилежна ситуація спостерігається у сценарії з експортом, обмеженим до 1,5 мільйонів тонн на місяць. У 2022 ми очікуємо певний спад виробництва та значне зменшення кількості експорту зерна. Це призведе до необхідності довгостроково зберігати 45% урожаю пшениці, 50% урожаю ячменю та 30% урожаю кукурудзи.

За словами експертки, якщо виробники цих експортоорієнтованих культур не зможуть експортувати свій урожай, у них буде дуже мало коштів для продовження виробництва у 2023 році. У кращому випадку, виробники зможуть задовольнити потреби лише внутрішнього ринку, який є досить невеликим.

Таким чином, Україна ризикує втратити до 10% свого ВВП, якщо експорт зерна не буде відновлений до рівня 2021. На даний момент невідомо, чи буде експортоване українське зерно у потрібному обсязі, тому обидва сценарії розвитку подій залишаються імовірними.

«Якщо зерно не експортуватиметься, ми побачимо серйозні зміни в структурі нашого агровиробництва та аграрного сектору загалом. Виробники переорієнтуються на інші культури. Виробництво соняшнику, пшениці, кукурудзи та ячменю впаде до задоволення лише внутрішнього попиту, в рази меншого за попит на світовому ринку, який український аграрний сектор задовольняв досі», — резюмувала експертка.



Економічна Правда За матеріалами:

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