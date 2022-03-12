рф втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни проти України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

рф втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни проти України

Вчора 10:13Світ
238
рф втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни проти Українирф втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни проти України
За два тижні після вторгнення росії в Україну агресор зазнав чи не найгіршого падіння з кризи 90-х, що вже скоротило її ВВП на 30 млрд доларів, або 9% у 2022 році.
Про це повідомляє Bloomberg.
Після міжнародних санкцій економіка, яка вже другий рік була на шляху до зростання, за лічені дні відкотилася назад.
За однією з перших оцінок вже завданої шкоди, поточні прогнози Bloomberg Economics припускають, що виробництво впало приблизно на 2% — це падіння, яке конкурує з річним скороченням під час пандемії в 2020 році.
Зниження означає, що понад 30 мільярдів доларів було вилучено з річного валового внутрішнього продукту росії, виходячи з цін минулого року. Попередній прогноз Bloomberg Economics передбачає падіння ВВП росії за весь рік приблизно на 9% у 2022 році.
Прогнози економістів на наступний рік сильно відрізняються, починаючи від оцінки Інституту міжнародних фінансів про «дуже глибоку рецесіїю» у 15% до скорочення на 7%, яке оцінюють у JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group. Inc.
Базовий прогноз Bank of America Corp. полягає в тому, що цього року ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливе більш глибоке падіння, якщо закупівля енергоносіїв з росії буде припинена.
Зараз прогноз вже вказує на великий економічний спад, хоча й базується на невеликому обсязі доступної інформації. Але попереду, ймовірно, набагато більш серйозний спад, з огляду на масштаби порушення в російській економіці.
При цьому прогнози можуть бути заниженими, адже базуються, зокрема, на вартості акцій, а тривале закриття ринку не дозволяє надати належну оцінку одному з чотирьох складників. Також враховується курс рубля до долара, дохідність євробондів та ціни на нафту.
За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.