рф втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни проти України — Finance.ua

рф втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни проти України

Вчора 10:13 — Світ

рф втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни проти України

За два тижні після вторгнення росії в Україну агресор зазнав чи не найгіршого падіння з кризи 90-х, що вже скоротило її ВВП на 30 млрд доларів, або 9% у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg

Після міжнародних санкцій економіка, яка вже другий рік була на шляху до зростання, за лічені дні відкотилася назад.

За однією з перших оцінок вже завданої шкоди, поточні прогнози Bloomberg Economics припускають, що виробництво впало приблизно на 2% — це падіння, яке конкурує з річним скороченням під час пандемії в 2020 році.

Зниження означає, що понад 30 мільярдів доларів було вилучено з річного валового внутрішнього продукту росії, виходячи з цін минулого року. Попередній прогноз Bloomberg Economics передбачає падіння ВВП росії за весь рік приблизно на 9% у 2022 році.

Прогнози економістів на наступний рік сильно відрізняються, починаючи від оцінки Інституту міжнародних фінансів про «дуже глибоку рецесіїю» у 15% до скорочення на 7%, яке оцінюють у JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group. Inc.

Базовий прогноз Bank of America Corp. полягає в тому, що цього року ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливе більш глибоке падіння, якщо закупівля енергоносіїв з росії буде припинена.

Зараз прогноз вже вказує на великий економічний спад, хоча й базується на невеликому обсязі доступної інформації. Але попереду, ймовірно, набагато більш серйозний спад, з огляду на масштаби порушення в російській економіці.

При цьому прогнози можуть бути заниженими, адже базуються, зокрема, на вартості акцій, а тривале закриття ринку не дозволяє надати належну оцінку одному з чотирьох складників. Також враховується курс рубля до долара, дохідність євробондів та ціни на нафту.

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