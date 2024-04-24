рф схвалила угоду з продажу російського бізнесу Hugo Boss — Finance.ua
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рф схвалила угоду з продажу російського бізнесу Hugo Boss

Фондовий ринок
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рф схвалила угоду з продажу російського бізнесу Hugo Boss
рф схвалила угоду з продажу російського бізнесу Hugo Boss
російська урядова комісія з продажу іноземних активів схвалила угоду для німецького будинку моди Hugo Boss, що дає можливість продажу його російського бізнесу ритейлеру Stockmann.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Hugo Boss, як і багато інших ритейлерів, призупинив свою роздрібну діяльність в росії через агресію країни щодо України. Компанія також заявила, що призупинила свою діяльність у сфері електронної комерції на російському ринку і припинила рекламу.
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російський «Інтерфакс» цитує заступника міністра промисловості і торгівлі Віктора Євтухова, який заявив, що урядова комісія схвалила продаж, однією з умов якого є збереження всіх робочих місць.
Очікується, що угода буде закрита в третьому кварталі цього року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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