рф схвалила угоду з продажу російського бізнесу Hugo Boss — Finance.ua

рф схвалила угоду з продажу російського бізнесу Hugo Boss Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

рф схвалила угоду з продажу російського бізнесу Hugo Boss

російська урядова комісія з продажу іноземних активів схвалила угоду для німецького будинку моди Hugo Boss, що дає можливість продажу його російського бізнесу ритейлеру Stockmann.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Hugo Boss, як і багато інших ритейлерів, призупинив свою роздрібну діяльність в росії через агресію країни щодо України. Компанія також заявила, що призупинила свою діяльність у сфері електронної комерції на російському ринку і припинила рекламу.

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російський «Інтерфакс» цитує заступника міністра промисловості і торгівлі Віктора Євтухова, який заявив, що урядова комісія схвалила продаж, однією з умов якого є збереження всіх робочих місць.

Очікується, що угода буде закрита в третьому кварталі цього року.

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