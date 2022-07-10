рф «оплатить» ремонт українських доріг: в «Укравтодорі» озвучили плани відновлення — Finance.ua

рф «оплатить» ремонт українських доріг: в «Укравтодорі» озвучили плани відновлення Вчора 10:32 — Казна та Політика

Наразі в Україні вже відремонтували тисячу кілометрів доріг із зруйнованих під час війни 24 тисяч кілометрів.

Про це повідомив заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко в інтерв’ю «Сніданку з 1+1»

За словами чиновника, на відновлення автошляхів ще потрібно буде витратити 900 млрд грн, ці гроші збираються брати із заморожених активів росії.

Відновлення триватиме близько чотирьох років, але базові інфраструктурні елементи в «Укравтодорі» обіцяють відновити вже за рік-півтора.

«Житомирська траса суттєво не була пошкоджена, там прибирали сміття та техніку. Це дорога Київ-Чоп через Житомир. Тут є місто Стоянка, де відновили тимчасову переправу за два тижні, вже у травні запрацювала ліва смуга мосту, а зараз триває відновлення правої смуги, яку відновимо до жовтня», — розповів Андрій Івко.

Читайте також Житло майже мільйона українців було пошкоджене чи зруйноване: хто отримає компенсації насамперед

Як повідомив заступник голови «Укравтодору», насамперед відновлюють дороги, які з’єднують облцентри з маленькими населеними пунктами, це узгоджується із ЗСУ. Також спочатку відбудовуються гуманітарні дороги, такі як Київ-Чоп, Київ-Харків, Київ-Чернігів.

У цьому нелегкому процесі допомагає Україні Чехія.

«Чехія передала два тимчасові мости — на опорах складаємо „лего-міст“, яким рухатимуться автомобілі, один такий міст ми монтуватимемо в Київській області, ще дадуть два мости», — розповів Андрій Івко.

Крім того, «Укравтодор» допомагає українським військовим, наприклад, відомий автомобільний знак із Сумської області було продано на благодійному аукціоні за 631 тис. гривень, а кошти передали ЗСУ.

«Зараз готуємо спецпрограму для водіїв ЗСУ, яких навчатимемо екстремальним навичкам, як правильно керувати машиною в екстремальній ситуації, це буде для них безкоштовно», — підсумував голова «Укравтодору».

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.