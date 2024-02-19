рф «націоналізувала» фабрику Roshen Порошенка у Липецьку — Finance.ua

рф «націоналізувала» фабрику Roshen Порошенка у Липецьку Сьогодні 15:27 — Фондовий ринок

рф «націоналізувала» фабрику Roshen Порошенка у Липецьку

Жовтневий райсуд Липецька ухвалив рішення про передачу у власність російської федерації акцій кондитерської фабрики Roshen експрезидента України Петра Порошенка.

Про це пропагандистському агентству ТАСС повідомили у суді.

«Суд ухвалив рішення про передачу акцій АТ „Липецька кондитерська фабрика“ у дохід держави», — сказав співбесідник журналістів.

Читайте також Україна націоналізувала банк, що належав російському олігарху

Він зазначив, що рішення ухвалене після звернення генеральної прокуратури рф, державі також передано частки у статутному капіталі ТОВ «Рошен» гендиректора підприємства Олега Казакова.

«Також рішенням суду на території російської федерації заборонено діяльність колишнього президента України Петра Порошенка та його сина Олексія, які є основними власниками кондитерської фабрики „Рошен“, та Олега Казакова», — сказав співрозмовник агентства.

Корпорація «Рошен» є одним з активів колишнього президента України Петра Порошенка, вона включає кілька кондитерських фабрик. З 2015 року щодо її керівництва в росії було відкрито кримінальну справу. Басманний суд москви наклав арешт на майно фабрики в Липецьку: склад готової продукції, чотири цехи, будівлю підсобного корпусу та сім ділянок землі площею понад 700 тис. кв. м. Усіх співробітників цієї фабрики було звільнено, а виробництво закрито.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.