рф «націоналізувала» фабрику Roshen Порошенка у Липецьку — Finance.ua
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рф «націоналізувала» фабрику Roshen Порошенка у Липецьку

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рф «націоналізувала» фабрику Roshen Порошенка у Липецьку
рф «націоналізувала» фабрику Roshen Порошенка у Липецьку
Жовтневий райсуд Липецька ухвалив рішення про передачу у власність російської федерації акцій кондитерської фабрики Roshen експрезидента України Петра Порошенка.
Про це пропагандистському агентству ТАСС повідомили у суді.
«Суд ухвалив рішення про передачу акцій АТ „Липецька кондитерська фабрика“ у дохід держави», — сказав співбесідник журналістів.
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Він зазначив, що рішення ухвалене після звернення генеральної прокуратури рф, державі також передано частки у статутному капіталі ТОВ «Рошен» гендиректора підприємства Олега Казакова.
«Також рішенням суду на території російської федерації заборонено діяльність колишнього президента України Петра Порошенка та його сина Олексія, які є основними власниками кондитерської фабрики „Рошен“, та Олега Казакова», — сказав співрозмовник агентства.
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Корпорація «Рошен» є одним з активів колишнього президента України Петра Порошенка, вона включає кілька кондитерських фабрик. З 2015 року щодо її керівництва в росії було відкрито кримінальну справу. Басманний суд москви наклав арешт на майно фабрики в Липецьку: склад готової продукції, чотири цехи, будівлю підсобного корпусу та сім ділянок землі площею понад 700 тис. кв. м. Усіх співробітників цієї фабрики було звільнено, а виробництво закрито.
За матеріалами:
Espreso.tv
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