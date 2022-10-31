Резиденство в Україні та за кордоном: як уникнути подвійного оподаткування — Finance.ua
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Резиденство в Україні та за кордоном: як уникнути подвійного оподаткування

Особисті фінанси
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Резиденство в Україні та за кордоном: як уникнути подвійного оподаткування
Резиденство в Україні та за кордоном: як уникнути подвійного оподаткування
Податкове резидентство означає, що людина має максимальні економічні й особисті зв’язки («центр життєвих інтересів») з конкретною країною і має сплачувати податки в бюджет.
Зокрема, ви стаєте резидентом, якщо маєте в країні проживання центр життєвих інтересів:
  • постійно проживаєте в країні (понад 183 днів);
  • маєте нерухомість (орендовану або придбану);
  • навчаєтесь;
  • ваші діти ходять в місцевий дитсадок чи школу;
  • отримуєте податкові знижки від держави;
  • маєте медичне страхування;
  • маєте дохід на місцеві рахунки;
  • відкрили ФОП за місцем проживання.
Слід врахувати, що законодавство кожної країні особливе, тож треба локально уточнювати, скільки і які саме з цих критеріїв є підставою для визнання вас податковим резидентом тієї чи іншої країни.
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Документи, що свідчать про податкове резидентство, можуть знадобитись, якщо постане питання, чи ви маєте одночасно платити і в Україні, і в країні проживання.

Що свідчить про те, що ви — резидент України

Особа є платником податків тільки в Україні, якщо дотримуєтесь наступних умов:
  • не маєте економічних чи особистих інтересів в іншій країні:
  • маєте ФОП з українською реєстрацією (але це не завжди є однозначною умовою);
  • отримуєте від клієнтів з будь-яких країн оплату тільки на рахунки банків України;
  • не маєте власного офісу чи місця роботи там, де ви тимчасово проживаєте.

Резидентство в іншій країні

Наразі не існує єдиних баз, де до переліку доходів і, власне, кількості податків мала б доступ і українська податкова, і податкова країни вашого проживання.
Тому перевірити, чи платите ви податки і в якому обсязі поза межами конкретної країни, можна лише за допомогою спеціального запиту від держорганів. Але в найближчому майбутньому ця ситуація зміниться, адже наша країна приєдналась до CRS — угоди про автоматичний обмін даними щодо фінансових рахунків.
Якщо ви плануєте сплачувати податки лише в тій країні, де працюєте та постійно живете, то варто зібрати докази і направити до Державної податкової служби України договір оренди житла в країні перебування, договір про працевлаштування чи влаштування дитини в дитсадок тощо.
Юристка Тетяна Некрасова радить під час консультації з фахівцями окремої країни уточнювати і такі нюанси:
  • чи виникнуть складнощі через те, що ваш роботодавець не має постійного представництва в країні, де ви живете;
  • як варто оформлюватись в місцеву компанію людині, яка має статус тимчасового захисту;
  • які доходи оподатковуються;
  • який дохід не оподатковується зовсім;
  • перелік обов’язкових сплат державі;
  • умови настання резидентства та умови відтермінування;
  • коли саме треба платити податок за минулий рік (в кінці року, в наступному або в конкретному місяці);
  • чи є пільги, які звільняють від сплати молодь (наприклад, в Польщі не оподатковується навчання, студентська практика чи дохід від роботи, якщо людина не досягла 26-річного віку або загальна сума отриманих грошей менш як 85 528 злотих).
Якщо ви плануєте залишатись за кордоном і після закінчення воєнних дій, то також з’ясуйте у місцевих консультантів, за яких умов варто реєструвати індивідуального підприємця там, де проживаєте, і чи допоможе це в майбутньому в отриманні посвідки на постійне місце проживання.
Більше законодавчих тонкощів про подвійне оподаткування та податкове резидентство читайте у статті на Finance.ua.

Подвійне оподаткування: кому загрожує, як уникнути

За матеріалами:
Finance.ua
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