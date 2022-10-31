Резиденство в Україні та за кордоном: як уникнути подвійного оподаткування — Finance.ua

Резиденство в Україні та за кордоном: як уникнути подвійного оподаткування Вчора 12:01 — Особисті фінанси

Резиденство в Україні та за кордоном: як уникнути подвійного оподаткування

Податкове резидентство означає, що людина має максимальні економічні й особисті зв’язки («центр життєвих інтересів») з конкретною країною і має сплачувати податки в бюджет.

Зокрема, ви стаєте резидентом, якщо маєте в країні проживання центр життєвих інтересів:

постійно проживаєте в країні (понад 183 днів);

маєте нерухомість (орендовану або придбану);

навчаєтесь;

ваші діти ходять в місцевий дитсадок чи школу;

отримуєте податкові знижки від держави;

маєте медичне страхування;

маєте дохід на місцеві рахунки;

відкрили ФОП за місцем проживання.

Слід врахувати, що законодавство кожної країні особливе, тож треба локально уточнювати, скільки і які саме з цих критеріїв є підставою для визнання вас податковим резидентом тієї чи іншої країни.

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Документи, що свідчать про податкове резидентство, можуть знадобитись, якщо постане питання, чи ви маєте одночасно платити і в Україні, і в країні проживання.

Що свідчить про те, що ви — резидент України

Особа є платником податків тільки в Україні, якщо дотримуєтесь наступних умов:

не маєте економічних чи особистих інтересів в іншій країні:

маєте ФОП з українською реєстрацією (але це не завжди є однозначною умовою);

отримуєте від клієнтів з будь-яких країн оплату тільки на рахунки банків України;

не маєте власного офісу чи місця роботи там, де ви тимчасово проживаєте.

Резидентство в іншій країні

Наразі не існує єдиних баз, де до переліку доходів і, власне, кількості податків мала б доступ і українська податкова, і податкова країни вашого проживання.

Тому перевірити, чи платите ви податки і в якому обсязі поза межами конкретної країни, можна лише за допомогою спеціального запиту від держорганів. Але в найближчому майбутньому ця ситуація зміниться, адже наша країна приєдналась до CRS — угоди про автоматичний обмін даними щодо фінансових рахунків.

Якщо ви плануєте сплачувати податки лише в тій країні, де працюєте та постійно живете, то варто зібрати докази і направити до Державної податкової служби України договір оренди житла в країні перебування, договір про працевлаштування чи влаштування дитини в дитсадок тощо.

Юристка Тетяна Некрасова радить під час консультації з фахівцями окремої країни уточнювати і такі нюанси:

чи виникнуть складнощі через те, що ваш роботодавець не має постійного представництва в країні, де ви живете;

як варто оформлюватись в місцеву компанію людині, яка має статус тимчасового захисту;

які доходи оподатковуються;

який дохід не оподатковується зовсім;

перелік обов’язкових сплат державі;

умови настання резидентства та умови відтермінування;

коли саме треба платити податок за минулий рік (в кінці року, в наступному або в конкретному місяці);

чи є пільги, які звільняють від сплати молодь (наприклад, в Польщі не оподатковується навчання, студентська практика чи дохід від роботи, якщо людина не досягла 26-річного віку або загальна сума отриманих грошей менш як 85 528 злотих).

Якщо ви плануєте залишатись за кордоном і після закінчення воєнних дій, то також з’ясуйте у місцевих консультантів, за яких умов варто реєструвати індивідуального підприємця там, де проживаєте, і чи допоможе це в майбутньому в отриманні посвідки на постійне місце проживання.

Більше законодавчих тонкощів про подвійне оподаткування та податкове резидентство читайте у статті на Finance.ua.

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