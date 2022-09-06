Резерви України зросли вперше з початку війни: джерела коштів — Finance.ua
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Резерви України зросли вперше з початку війни: джерела коштів

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Станом на 1 вересня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 436,0 млн дол. США.
Про це повідомляє НБУ.
У серпні вони збільшилися на 13,6% насамперед завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги, яке відбулося на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій Національного банку з продажу валюти.
4 788,4 млн дол. США — такою є сума валютних надходжень на рахунки Уряду України в Національному банку упродовж місяця.
З них 3 030,9 млн дол. США надійшли від Сполучених Штатів Америки (через механізм Світового банку), 1 015,6 млн дол. США — від ЄС, 349,3 млн дол. США — від Уряду Канади, 205,6 млн дол. США — від Уряду Італії, 99,6 млн дол. США — від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) та 87,4 млн дол. США — від інших кредиторів.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту. Цього достатньо для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й НБУ.
Раніше уряд назвав суму збитків від війни в Україні.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні верифікували 326 мільярдів доларів прямої шкоди від російської агресії.
«Спільно із Світовим банком Міністерство розвитку громад і територій верифікувало завдані росією збитки на 326 млрд дол. Тобто це — прямі збитки, які на сьогодні вже верифіковані, фізичні збитки», — заявив глава уряду.

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За матеріалами:
Finance.ua
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