Резерви НБУ зараз вищі, ніж до війни, завдяки міжнародній допомозі — Finance.ua
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Резерви НБУ зараз вищі, ніж до війни, завдяки міжнародній допомозі

Вчора 15:42Казна та Політика
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Резерви НБУ зараз вищі, ніж до війни, завдяки міжнародній допомозіРезерви НБУ зараз вищі, ніж до війни, завдяки міжнародній допомозі
Завдяки міжнародній допомозі міжнародні резерви НБУ зараз навіть вищі, ніж до війни. Коштів вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці.
Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю «Forbes Україна».
За його словами, Україна вже отримала 1,4 млрд доларів від МВФ та перші транші макрофінансової допомоги від ЄС у 300 млн доларів та від Світового банку — 311 млн доларів.
«Таким чином, резерви НБУ зараз навіть вищі, ніж до війни. Ми витрачаємо їх на продаж валюти банкам для забезпечення потреб критичного імпорту. Загалом коштів, які ми вже акумулювали, вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці», — сказав Ніколайчук.
Він повідомив, що зараз ведуться активні переговори, щоб на базі МВФ створити спеціальний фонд для України, який фінансуватимуть країни G7 та, можливо, доєднаються інші розвинені країни.
«Цей механізм має стати основним елементом підтримки України в боротьбі з російською агресією. Втім, поки йдуть перемовини, ми не можемо говорити про конкретні суми», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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