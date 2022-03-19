НБУ оцінив економічні втрати України від війни — Finance.ua

НБУ оцінив економічні втрати України від війни

Вчора 13:03 — Казна та Політика

НБУ оцінив економічні втрати України від війни

Втрати України після російського вторгнення склали менше 50% ВВП. Однак після шоку перших днів війни економіка почала пристосовуватися до умов воєнного часу.

Про це заявив заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю « Forbes Україна ».

«Ділова активність у країні дійсно сильно знизилася. Зрозуміло, що в першу чергу в областях, де тривають бойові дії. Інші території страждають від розриву ланцюгів поставок та втрати робочої сили через участь у обороні країни та вимушену міграцію», — сказав він.

Однак, за його словами, після шоку перших днів війни економіка почала пристосовуватися до умов воєнного часу.

«Дуже важливо, що продовжує нормально працювати фінансовий сектор: банки забезпечують платежі, немає проблем із готівковою гривнею, нам у цілому вдалося зберегти фінансову стабільність. Так, ціною досить жорстких обмежень, але я вважаю, що нам вдалося знайти баланс між стабілізуючим ефектом та тим, що система продовжує виконувати свої функції», — сказав Ніколайчук.

За його словами, дуже важко оцінити зараз ВВП, ще важче — зробити оцінку динаміки в другому кварталі, тому що це залежить від тривалості бойових дій.

«Те, що ми бачимо за високочастотними індикаторами, — економіка просіла дещо менше, ніж на 50%. Наприклад, споживання електроенергії протягом останніх двох тижнів складає близько 60% від нормального довоєнного рівня. Завантаженість підприємств ГМК становить 50% — в основному вони працюють на задоволення внутрішнього попиту, у тому числі повʼязаного з військовими потребами», — додав він.

Відповідаючи на питання щодо прогнозу МВФ, який очікує падіння ВВП у 2022 році на 10% за умови, якщо бойові дії завершаться найближчим часом, та 25-35% у разі більш тривалої війни, Ніколайчук сказав, що оцінка базується на розрахунках, виходячи з ситуації першого тижня війни.

«Думаю, плюс-мінус це відповідає реальному стану речей. До того ж навряд чи зараз реально дати більш точну оцінку», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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