Резервний банк Індії проведе пілотний запуск цифрової рупії — Finance.ua

Резервний банк Індії проведе пілотний запуск цифрової рупії Вчора 03:33 — Фінтех і Картки

Резервний банк Індії проведе пілотний запуск цифрової рупії

Резервний банк Індії (RBI) запустить пілотний проєкт цифрової рупії, яка підтримується центральним банком. Визначено дев’ять банків для участі в пілотному запуску. Це State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank і HSBC.

Центральний банк заявив, що цифрова рупія надасть додатковий варіант до наявних нині форм грошей. По суті, вона не відрізняється від банкнот, але цифрова рупія простіша і дешевша у використанні. Також додав, що його цифрова валюта покликана доповнити, а не замінити наявні форми грошей, і має стати додатковим засобом платежу для користувачів, а не замінювати наявні платіжні системи.

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Цифрова рупія, підтримувана сучасними платіжними системами, сприятиме подальшому розвитку цифрової економіки Індії, зробить грошову і платіжну системи ефективнішими і зробить внесок у розширення фінансової доступності.

RBI вже деякий час вивчає плюси та мінуси цифрової валюти центрального банку і працює над стратегією її поетапного впровадження. Плани центрального банку зі створення цифрової валюти з’явилися на тлі його жорсткої опозиції до криптовалют.

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