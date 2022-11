Резервний банк Індії проведе пілотний запуск цифрової рупії — Finance.ua

Резервний банк Індії (RBI) запустить пілотний проєкт цифрової рупії, яка підтримується центральним банком. Визначено дев’ять банків для участі в пілотному запуску. Це State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank і HSBC.