Резервний банк Індії проведе пілотний запуск цифрової рупії — Finance.ua
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Резервний банк Індії проведе пілотний запуск цифрової рупії

Фінтех і Картки
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Резервний банк Індії проведе пілотний запуск цифрової рупії
Резервний банк Індії проведе пілотний запуск цифрової рупії
Резервний банк Індії (RBI) запустить пілотний проєкт цифрової рупії, яка підтримується центральним банком. Визначено дев’ять банків для участі в пілотному запуску. Це State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank і HSBC.
Центральний банк заявив, що цифрова рупія надасть додатковий варіант до наявних нині форм грошей. По суті, вона не відрізняється від банкнот, але цифрова рупія простіша і дешевша у використанні. Також додав, що його цифрова валюта покликана доповнити, а не замінити наявні форми грошей, і має стати додатковим засобом платежу для користувачів, а не замінювати наявні платіжні системи.
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Цифрова рупія, підтримувана сучасними платіжними системами, сприятиме подальшому розвитку цифрової економіки Індії, зробить грошову і платіжну системи ефективнішими і зробить внесок у розширення фінансової доступності.
RBI вже деякий час вивчає плюси та мінуси цифрової валюти центрального банку і працює над стратегією її поетапного впровадження. Плани центрального банку зі створення цифрової валюти з’явилися на тлі його жорсткої опозиції до криптовалют.
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