Опублікований новий рейтинг країн з найбільшим впровадженням криптовалют — Україна у топі — Finance.ua

Опублікований новий рейтинг країн з найбільшим впровадженням криптовалют — Україна у топі Вчора 07:12 — Фінтех і Картки

Опублікований новий рейтинг країн з найбільшим впровадженням криптовалют — Україна у топі

Згідно з висновками провідної аналітичної платформи децентралізованих додатків (dApp) DappRadar, Україна, Індонезія та росія стали країнами з найбільшим впровадженням криптовалют. Таким чином за 3 квартал 2022 року Україна стала лояльнішою до крипти на 143,17%, Індонезія — на 115,59%, а держава-окупант рф — на 88,28% відповідно.

Рейтинг

Сполучені Штати зберегли свій статус найбільшого криптовалютного ринку, а Індія витіснила країну-терориста росію, тож загарбник посів у топі четверте місце.

Криптовалютний ринок України зайняв п’яте місце. Т

им часом Велика Британія опустилася на шосте місце, її показники впали на 6,40%.

Нігерія посіла сьоме місце, Філіппіни — восьме.

Попри те, що В’єтнам зберіг свою дев’яту позицію в рейтингу, найбільш суттєве падіння ринку відбулося саме там — −49,30%. Криптовалютний ринок Німеччини просів на 3,38%, а Бразилія втратила у 3 кварталі понад 16,6% активностi цифрових активів.

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Аналіз країн показав, що гендерне домінування в блокчейн-просторі залишилося майже незмінним — чоловіки все ще займають близько 75% галузі. Щоправда, частка жінок, які є активними гравцями криптовалютного ринку, зросла на 6,16% в порівнянні з минулим кварталом. Крім того, мілленіали та покоління Z становили основну частину відвідувачів ресурсу DappRadar.

Інше дослідження Forexsuggest визначило країни, регуляторна політика яких або дуже повільно працює з криптовалютною галуззю, або взагалі не ставить її на порядок денний. Так лише 1,48% жителів Саудівської Аравії володіють криптовалютою, у Данії таких 1,39%, в Ісландії — 1,01%. Далі в антирейтингу йдуть Намібія, Нова Зеландія, Японія, Люксембург, Боснія і Герцеговина, Норвегія та Ізраїль.

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