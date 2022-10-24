Оголошено рейтинг криптовалютної грамотності - Україна серед лідерів — Finance.ua

Оголошено рейтинг криптовалютної грамотності - Україна серед лідерів Вчора 18:21 — Фінтех і Картки

Оголошено рейтинг криптовалютної грамотності - Україна серед лідерів

Дослідники аналітичної компанії Chainalysis опублікували оновлений рейтинг світової криптовалютної грамотності — Україна опинилась на третьому місці. Топ-20 найбільш обізнаних у криптовалютах країн опублікували на офіційній сторінці Chainalysis у Twitter.

Як повідомили дослідники, при складанні рейтингу Chainalysis враховували вартість криптовалют, які проходять через централізовані біржі, обсяг P2P-торгівлі та обсяг транзакцій, проведених через DeFi-протоколи.

У список лідерів увійшли:

В’єтнам Філіппіни Україна Індія США Пакистан Бразилія Таїланд росія Китай Нігерія Туреччина Аргентина Марокко Колумбія Непал Великобританія Еквадор Кенія Індонезія

Читайте також Bitcoin потрапив у Книгу рекордів Гіннеса

В’єтнам очолює рейтинг другий рік поспіль: 21% населення країни володіє цифровими активами. Найбільший прорив за рік відбувся на Філіппінах, країні вдалось піднятися з 15 на 2 місце.

Щодо України, з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року в нашій державі спостерігається постійне зростання кількості криптовалютних переказів. Швидше за все, це пов’язано з благодійними внесками на підтримку ЗСУ та на відновлення пошкодженої або ж знищеної критичної інфраструктури. Натомість країна-терорист використовує криптовалютні транзакції значно рідше. Припускаємо, що це через санкції , накладені Євросоюзом.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.