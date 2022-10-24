Оголошено рейтинг криптовалютної грамотності - Україна серед лідерів — Finance.ua

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Оголошено рейтинг криптовалютної грамотності - Україна серед лідерів

Фінтех і Картки
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Оголошено рейтинг криптовалютної грамотності - Україна серед лідерів
Оголошено рейтинг криптовалютної грамотності - Україна серед лідерів
Дослідники аналітичної компанії Chainalysis опублікували оновлений рейтинг світової криптовалютної грамотності — Україна опинилась на третьому місці. Топ-20 найбільш обізнаних у криптовалютах країн опублікували на офіційній сторінці Chainalysis у Twitter.
Як повідомили дослідники, при складанні рейтингу Chainalysis враховували вартість криптовалют, які проходять через централізовані біржі, обсяг P2P-торгівлі та обсяг транзакцій, проведених через DeFi-протоколи.
У список лідерів увійшли:
  1. В’єтнам
  2. Філіппіни
  3. Україна
  4. Індія
  5. США
  6. Пакистан
  7. Бразилія
  8. Таїланд
  9. росія
  10. Китай
  11. Нігерія
  12. Туреччина
  13. Аргентина
  14. Марокко
  15. Колумбія
  16. Непал
  17. Великобританія
  18. Еквадор
  19. Кенія
  20. Індонезія
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В’єтнам очолює рейтинг другий рік поспіль: 21% населення країни володіє цифровими активами. Найбільший прорив за рік відбувся на Філіппінах, країні вдалось піднятися з 15 на 2 місце.
Щодо України, з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року в нашій державі спостерігається постійне зростання кількості криптовалютних переказів. Швидше за все, це пов’язано з благодійними внесками на підтримку ЗСУ та на відновлення пошкодженої або ж знищеної критичної інфраструктури. Натомість країна-терорист використовує криптовалютні транзакції значно рідше. Припускаємо, що це через санкції, накладені Євросоюзом.

Криптовалюти: швидкі гроші чи стабільний дохід на майбутнє

За матеріалами:
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