Оголошено рейтинг криптовалютної грамотності - Україна серед лідерів — Finance.ua

Оголошено рейтинг криптовалютної грамотності - Україна серед лідерів
Дослідники аналітичної компанії Chainalysis опублікували оновлений рейтинг світової криптовалютної грамотності — Україна опинилась на третьому місці. Топ-20 найбільш обізнаних у криптовалютах країн опублікували на офіційній сторінці Chainalysis у Twitter.
Як повідомили дослідники, при складанні рейтингу Chainalysis враховували вартість криптовалют, які проходять через централізовані біржі, обсяг P2P-торгівлі та обсяг транзакцій, проведених через DeFi-протоколи.
У список лідерів увійшли:
- В’єтнам
- Філіппіни
- Україна
- Індія
- США
- Пакистан
- Бразилія
- Таїланд
- росія
- Китай
- Нігерія
- Туреччина
- Аргентина
- Марокко
- Колумбія
- Непал
- Великобританія
- Еквадор
- Кенія
- Індонезія
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В’єтнам очолює рейтинг другий рік поспіль: 21% населення країни володіє цифровими активами. Найбільший прорив за рік відбувся на Філіппінах, країні вдалось піднятися з 15 на 2 місце.
Щодо України, з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року в нашій державі спостерігається постійне зростання кількості криптовалютних переказів. Швидше за все, це пов’язано з благодійними внесками на підтримку ЗСУ та на відновлення пошкодженої або ж знищеної критичної інфраструктури. Натомість країна-терорист використовує криптовалютні транзакції значно рідше. Припускаємо, що це через санкції, накладені Євросоюзом.
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