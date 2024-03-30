Рейтинг смартфонів із найшвидшою зарядкою (фото) — Finance.ua

Рейтинг смартфонів із найшвидшою зарядкою (фото) Сьогодні 01:03 — Технології&Авто

Рейтинг смартфонів із найшвидшою зарядкою (фото)

Швидка зарядка — хороша альтернатива маленькій батареї. Цілком розумно мати смартфон зі скромною автономністю, але який можна в разі чого зарядити за лічені хвилини.

Портал Gizchina склав рейтинг смартфонів із найшвидшою зарядкою у 2024 році.

Читайте також Samsung почала додавати функцію безперебійного оновлення Android до своїх смартфонів

Серед них частіше за інших зустрічаються гаджети Xiaomi, Realme, iQOO і OnePlus.

Лідером за швидкістю заряджання є Realme GT 5, який вийшов у вересні 2023 року.

Він поставляється у двох версіях: одна із зарядкою потужністю 150 Вт, а інша — з надшвидкою 240 Вт. Від 0 до 100% він заряджається менш ніж за 10 хвилин, а всього за 80 секунд набираються перші 20%.

На другому місці — Redmi Note 12 Explorer. Телефон оснащений 210-ватною зарядкою і батареєю 4300 мАг. Це дає змогу телефону повністю зарядити акумулятор за 11 хвилин.

І на третьому місці — iQOO 11S з адаптером потужністю 200 Вт — на повне заповнення акумулятора необхідно до 15 хвилин.

Рейтинг топ-10 замикають: iQOO 10 Pro (200 Вт), Red Magic 9 Pro+ (165 Вт), OnePlus 10T (150 Вт), Realme GT Neo 3 (150 Вт), Red Magic 7 Pro (135 Вт), Motorola Edge 40 Pro (125 Вт) та Xiaomi 14 Pro / Redmi Note 13 Pro+ / Oppo Reno 12 Pro (120 Вт).

Усім їм на повну зарядку потрібно менше, ніж 30 хвилин.

Як видно, сучасні Android-флагмани заряджаються від куди більш потужних адаптерів, ніж iPhone. Навіть середньобюджетні Redmi підтримують швидку зарядку потужністю 120 Вт.

Нагадаємо, iPhone 15 і iPhone 15 Pro зберегли повільну зарядку 30 Вт — тобто для їхньої повної зарядки потрібно мінімум 2 години.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.