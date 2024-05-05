Рейтинг найпопулярніших нових авто, які купували українці у квітні — Finance.ua
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Рейтинг найпопулярніших нових авто, які купували українці у квітні

Технології&Авто
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Рейтинг найпопулярніших нових авто, які купували українці у квітні
Рейтинг найпопулярніших нових авто, які купували українці у квітні
Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Однак відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку впала на 14%.

ТОП-5 найпопулярніших нових авто квітня

Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota — 856 реєстрацій.

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Другою за кількістю отриманих номерів (536 шт.) залишається Renault.
Volkswagen закінчив місяць з показником 468 проданих авто, піднявшись на третю сходинку рейтингу.
Також у ТОП-5 квітня потрапили BMW, з результатом 405 од., та Skoda — 317 авто.
Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, квітнева реалізація якого становила — 484 од.

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Всього, з початку року, українці придбали 22,2 тис. нових легкових авто, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
Нагадаємо, в Україні досить великий ринок автомобілів з пробігом, тому підібрати машину на свій смак нескладно.
Якщо бюджет обмежений позначкою у $3000, доведеться вибирати з моделей старшого покоління, переважно з тих, які були випущені понад 20 років тому. Портал OLX зібрав найкращі автівки з цінником до 3 тисяч «зелених».
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За матеріалами:
Укравтопром
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