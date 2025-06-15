Рейтинг найкращих місць Європи для липневої відпустки — Finance.ua
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Рейтинг найкращих місць Європи для липневої відпустки

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Рейтинг найкращих місць Європи для липневої відпустки
Рейтинг найкращих місць Європи для липневої відпустки
Липень є найбільш популярним літнім місяцем для літньої відпустки. Саме тому у цей місяць найвищі ціни, найбільша спека та натовпи туристів. Проте все ще можна знайти комфортні місця без великої кількості мандрівників.
Експерти з подорожей із Which? Travel склали добірку найкращих місць для подорожей у липні 2025 року залежно від уподобань мандрівників.

Рейтинг найкращих місць Європи для липневої відпустки

1. Менорка, Іспанія — пляжний відпочинок

Це чудова альтернатива популярнішим Ібіці та Майорці. Менорка спокійніша, а температура у середньому тримається на рівні 28 °C.
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У 1993 році ЮНЕСКО оголосило весь острів охоронюваною біосферою, тому це ще більше зберегло його вапнякові ущелини і затоки, обрамлені соснами.

2. Нант, Франція — бюджетний відпочинок

У цьому прибережному місті на північному заході Франції приємні ціни на авіаквитки та комфортна температура 24 °C, коли Париж і Лазурний берег переповнені туристами.

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У цей час в місті проводять фестивалі та концерти просто неба, багато з яких є безкоштовними.

3. Калабрія, Італія — без натовпів туристів

Південно-західна частина Італії з горами, гротами та вражаючими пляжами, а місцеві ласощі, зокрема морозиво тартуфо, лише доповнюють враження.
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До того ж легко дістатися до Сицилії — всього 35 хвилин на поромі.

4. Рейк’явік, Ісландія — для прохолодної відпустки

Середня температура у ісландській столиці становить 13 °C, а світловий день триває близько 20 годин.
І все це означає, що незалежно від того, чи здійснюєте ви одноденні поїздки з бази в Рейк’явіку, чи їдете кільцевою дорогою, у вас буде достатньо часу, щоб побачити водоспади, льодовикові лагуни і колонії тупиків на вершинах скель — останні також найбільш активні в цьому місяці.
За матеріалами:
УНІАН
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