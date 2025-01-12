Рейтинг найкращих IT-роботодавців України 2024 року — Finance.ua

Рейтинг найкращих IT-роботодавців України 2024 року Сьогодні 11:36

Рейтинг найкращих IT-роботодавців України 2024 року

Спільнота розробників DOU назвала найкращих роботодавців українського IT-сектору за підсумками 2024 року.

У дослідженні взяли участь 16 тисяч спеціалістів, які оцінили 1138 компаній за п’ятьма критеріями: компенсація, умови праці, проєкт, кар’єра й лояльність.

Топ-3 компаній із «понад 1500 спеціалістів»

Найкращою серед найбільших компаній стала Genesis. На другому місці з мінімальним відривом торішній лідер — Sigma Software. Компанія Intellias посіла 3-тє місце.

Топ-3 компаній із «800−1500 спеціалістів»

Skelar посідає 1-ше місце у своїй категорії. Далі йдуть лідер минулого року Allstarsit, а одразу за ним Squad.

Топ-3 компаній із «200−800 спеціалістів»

Digis

Solidgate

Computools

Топ-3 компаній із «81−200 спеціалістів»

Серед лідерів компанії з балами понад 99: Empat, inVerita і Linkup Studio.

Крім того, офіси компаній-переможців рейтингу є в 16 українських містах.

У Києві лідерами є Empat, Solidgate і United Tech. У Львові — inVerita, Linkup Studio, Leobit. У Харкові — Academy Smart, Sigma Software і Zone3000.

Нагадаємо, український ІТ-сектор за два роки повномасштабної війни сплатив 68 млрд грн податків у державний бюджет. 38,8 млрд грн донатів отримала українська армія від IT-компаній та співробітників.

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