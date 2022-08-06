Рейтинг автовиробників із найбільшою виручкою — Finance.ua

Рейтинг автовиробників із найбільшою виручкою Вчора 03:39 — Технології&Авто

Рейтинг автовиробників із найбільшою виручкою

Fortune опублікував щорічний рейтинг Global 500, до якого входять світові компанії з найбільшим річним виторгом. Як зазначається, минулого фінансового року сумарний виторг 500 найбільших світових компаній становив $37,8 трлн, що на 19% більше, ніж роком раніше.

Із них $572,7 млрд заробила американська мережа оптової та роздрібної торгівлі Walmart, яка входить до списку Global 500 вже 28 років. Також у першій «трійці» торговельний майданчик Amazon ($469,8 млрд) та китайська електромережна корпорація State Grid ($460,6 млрд).

Світова автомобільна галузь у свіжому рейтингу Fortune Global 500 представлена 23 компаніями. З них у першій «десятці» лише одна — Volkswagen Group з річним виторгом $295,8 млрд (+16,5% за рік).

Друга серед автовиробників та тринадцята у загальносвітовому рейтингу японська Toyota Group — $279,3 млрд (+8,8%).

Третім у галузевому рейтингу та 29-му у світовому став альянс Stellantis — $176,7 млрд та +225,3% до минулого року.

Також до автомобільної «п’ятірки» увійшли Mercedes-Benz (38-ме місце, $158,3 млрд) та Ford (53-тє місце, $136 млрд).

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Показово, що цього року 7 із 23 найбільших автомобільних компаній світу — китайські. Це Zhejiang Geely Holding Group, Dongfeng Motor, SAIC Motor, China FAW Group, Beijing Automotive, Guangzhou Automobile та BYD. Причому SAIC Motor із результатом у $120,9 млрд займає 9-й рядок у галузевому рейтингу та 68-й у світовому. А компанія BYD уперше увійшла Global 500 й одразу опинилася на 436-й позиції з виручкою $32,7 млрд.

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