Рейтинг автовиробників, електрокари яких купують найчастіше — Finance.ua

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Рейтинг автовиробників, електрокари яких купують найчастіше

Технології&Авто
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Рейтинг автовиробників, електрокари яких купують найчастіше
Рейтинг автовиробників, електрокари яких купують найчастіше
У 2022 році у світі було продано понад 7 мільйонів чистих електромобілів. Фахівці EV-Volumes назвали ТОП-5 найбільших виробників (автомобільних груп) акумуляторних автомобілів за підсумками минулого року.
За даними EV-Volumes, на ТОП-5 виробників електрокарів припало понад 50% від загальних продажів у цьому сегменті за підсумками 2022 року.
П’ятірка лідерів з продажу електрокарів у 2022 році виглядає так:
  1. Tesla — 1 314 330 проданих електрокарів, частка 18,2% (проти 23% в 2021 році);
  2. BYD — 913 052 продані авто, частка 12,6% (7% у 2021 році);
  3. SAIC (включаючи спільне підприємство SAIC-GM-Wuling) — 671 725 проданих електрокарів, частка 9,3% (13% у 2021 році);
  4. Volkswagen Group — 571 067 проданих авто, частка 7,9% (10% у 2021 році);
  5. Geely-Volvo — 383 936 проданих електрокарів, частка 5,3%.
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Таким чином, загалом на першу п’ятірку припадає 3 854 110 проданих електромобілів (частка 53,3%). Решта автовиробників реалізувала близько 3,38 млн авто в даному сегменті (частка 46,7%). Усього за підсумками минулого року у світі було реалізовано близько 7,23 млн електрокарів.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
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