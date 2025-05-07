Рейковий автобус PESA успішно здійснив свій перший рейс з Коломиї до Львова (фото) — Finance.ua

Рейковий автобус PESA успішно здійснив свій перший рейс з Коломиї до Львова (фото) Сьогодні 20:12 — Фондовий ринок

Рейковий автобус PESA успішно здійснив свій перший рейс з Коломиї до Львова (фото)

Як повідомили в Укрзалізниці, з 7 травня, розпочав курсування поїзд № 815/816, який поєднав Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк зручним денним рейсом.

Він курсує чотири дні на тиждень — щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

У понеділок, вівторок і середу поїзд курсуватиме за маршрутом Коломия — Львів — Коломия. Крім того, поїзд в тестовому режимі робитиме зупинку по станції Галич — відсьогодні прямуючи за маршрутом Коломия — Львів — Коломия та з 8 травня — курсуючи за маршрутом Коломия — Луцьк — Коломия.

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Графік руху поїзда:

У напрямку Луцька:

Відправлення з Коломиї — 06:55, прибуття до Луцька — 14:20.

У напрямку Коломиї:

Відправлення з Луцька — 15:17, прибуття до Коломиї — 22:35.Квитки на поїзд — в продажі на глибину в 10 діб в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, Укрзалізниця поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен. Побудовані Крюківським вагонобудівним заводом вагони стали черговою партією з числа 66 замовлених у 2023 році в межах державної програми оновлення рухомого складу.

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