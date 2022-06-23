Рейдерство в Україні: кількість випадків зменшилась удесятеро в 2022 році — Finance.ua

Рейдерство в Україні: кількість випадків зменшилась удесятеро в 2022 році Вчора 11:05 — Особисті фінанси

Рейдерство в Україні: кількість випадків зменшилась удесятеро в 2022 році

Кількість порушених проваджень щодо рейдерства в 2022 році в цілому й, зокрема, під час воєнного стану суттєво знизилась.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот , посилаючись на дані Генеральної прокуратури України.

Кількість відкритих проваджень про рейдерство

За 5 місяців поточного року обліковано 51 кримінальне провадження за статтями, пов’язаними з рейдерством. Це майже в 10 разів менше, ніж за аналогічний період у 2021 році.

Загалом за 3 місяці активних воєнних дій було зафіксовано лише 17 рейдерських атак. В Офісі протидії рейдерству зазначають, що за цей час до Мін’юсту надійшло 109 скарг на реєстраційні дії. Абсолютна більшість (95%) з них стосується реєстраційних дій, вчинених до 24.02.

Інфографіка: Опендатабот

Причини зниження кількості кримінальних проваджень з приводу рейдерства

Суттєве зниження кількості кримінальних проваджень з приводу рейдерства пов’язано з тривалою забороною на вчинення реєстраційних дій як у нотаріусів, так і й у державних реєстраторів.

Крім того, важливим фактором стали більш сувора відповідальність за правопорушення та видозмінена робота судової системи під час війни.

Читайте також Протидія рейдерству в Україні: ВР ухвалила новий закон

За даними Офісу протидії рейдерству, кількість скарг у сфері державної реєстрації, що надійшла до Мін’юсту, зменшилася майже у 3 рази. Так, за неповні пів року було подано 569 скарг (461 у сфері нерухомості і 108 — бізнесу. Для порівняння, за аналогічний період 2021 року до Мін’юсту надійшло 1 633 скарги (1 336 скарги у сфері нерухомості та 297 — бізнесу).

Що кажуть в Офісі протидії рейдерству

«З 24 лютого 2022 року Мін’юст призупинив колегіальний розгляд скарг у сфері державної реєстрації. Відповідні справи розглядаються одноособово, за наявності очевидних порушень реєстраційного законодавства. Варто зазначити, що за цей час лише у трьох випадках Мін‘юстом були встановлені факти очевидного порушення законодавства у сфері державної реєстрації і відповідні скарги були розглянуті в одноособовому порядку. Всі ці випадки стосувалися рішень, які приймалися до повномасштабного вторгнення рф», — коментує Віктор Дубовик, керівник Офісу протидії рейдерству.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.