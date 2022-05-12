Протидія рейдерству в Україні: ВР ухвалила новий закон — Finance.ua

Протидія рейдерству в Україні: ВР ухвалила новий закон

Вчора 18:37 — Казна та Політика

Протидія рейдерству в Україні: ВР ухвалила новий закон

У четвер, 12 травня, на пленарному засіданні парламенту народні депутати ухвалили законопроект № 3774 «Про удосконалення механізму протидії рейдерству».

Про це повідомила голова партії «Слуга народу», нардеп Олена Шуляк.

Проєктом закону:

Запроваджується проведення окремих реєстраційних дій через портал електронних сервісів. Збільшується строк на оскарження реєстраційних дій та спрощуються вимоги до самої скарги. Передбачається обов’язок державного реєстратора у разі виявлення ним фактів використання його ідентифікаторів повідомити про такі факти. Запроваджується правило про те, що правочин про розірвання договору оренди землі сільськогосподарського призначення, за яким орендарем є юридична особа, проголошується за замовчуванням значним, тобто потребує попереднього рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його укладення. Удосконалюються правила підписання рішень загальних зборів учасників юридичної особи, встановивши, що протокол зборів стосовно зміни керівника має бути підписаний учасниками, які голосували за відповідне рішення та голосів яких достатньо для його прийняття.

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