Україна націоналізує "дочки" Сбербанку та Промінвестбанку – рішення РНБО — Finance.ua
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Україна націоналізує "дочки" Сбербанку та Промінвестбанку – рішення РНБО

Вчора 12:49Казна та Політика
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Україна націоналізує "дочки" Сбербанку та Промінвестбанку – рішення РНБОУкраїна націоналізує "дочки" Сбербанку та Промінвестбанку – рішення РНБО
Рада національної безпеки та оборони України схвалила вилучення власності російських держбанків в Україні. Йдеться про 99,7% акцій Промінвестбанку, що належать «ВЕБ.рф» і 100% акцій Міжнародного резервного банку (колишній Сбербанк), що належать Сбербанку росії.
Про це свідчить президентський проект закону № 7371, до якого додається рішення РНБО.
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Згідно з рішенням РНБО, затвердженим указом президента, також вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу «ВЕБ.рф» до Промінвестбанку на 0,93 млрд гривень і Сбербанку росії до Міжнародного резервного банку на 14,9 млрд гривень.
Крім того, вилучаються й інші фінансові активи Міжнародного резервного банку та Промінвестбанку. Конфіскація не торкнеться 3 млрд гривень Міжнародного резервного банку, які будуть спрямовані на задоволення вимог його кредиторів.
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Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав пропозицію НБУ націоналізувати 26 млрд гривень активів виведених з українського ринку російських банків. Для остаточного рішення потрібне було рішення РНБО.
Раніше Володимир Зеленський запропонував Раді затвердити указ президента України «Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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