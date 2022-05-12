Україна націоналізує "дочки" Сбербанку та Промінвестбанку – рішення РНБО — Finance.ua

Україна націоналізує "дочки" Сбербанку та Промінвестбанку – рішення РНБО
Рада національної безпеки та оборони України схвалила вилучення власності російських держбанків в Україні. Йдеться про 99,7% акцій Промінвестбанку, що належать «ВЕБ.рф» і 100% акцій Міжнародного резервного банку (колишній Сбербанк), що належать Сбербанку росії.
Про це свідчить президентський проект закону № 7371, до якого додається рішення РНБО.
Згідно з рішенням РНБО, затвердженим указом президента, також вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу «ВЕБ.рф» до Промінвестбанку на 0,93 млрд гривень і Сбербанку росії до Міжнародного резервного банку на 14,9 млрд гривень.
Крім того, вилучаються й інші фінансові активи Міжнародного резервного банку та Промінвестбанку. Конфіскація не торкнеться 3 млрд гривень Міжнародного резервного банку, які будуть спрямовані на задоволення вимог його кредиторів.