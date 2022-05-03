Вкладники Сбербанку отримали майже 570 млн грн гарантованого відшкодування — Finance.ua

Вкладники Сбербанку отримали майже 570 млн грн гарантованого відшкодування

Вкладники Сбербанку отримали майже 570 млн грн гарантованого відшкодування

Упродовж тижня вкладники Міжнародного резервного банку (МР Банк; раніше — Сбербанк) отримали від Фонду 36 млн грн гарантованого відшкодування, із них майже 40% — дистанційно.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

«Упродовж минулого тижня вкладники АТ „МР Банк“ отримали від Фонду гарантування вкладів 36 млн грн гарантованого відшкодування. Із них 13 млн грн (майже 40% обсягу виплат за тиждень) — було отримано вкладниками дистанційно, не відвідуючи відділення банків-агентів. Гарантовані суми були зараховані на карткові рахунки цих вкладників, відкриті у банках-агентах», — сказано в повідомленні.

Тим самим, загальна сума виплаченого відшкодування вкладникам АТ «МР Банк» станом на 2 травня 2022 року склала майже 570 млн грн, або ж 48% від загальної суми, призначеної до виплат.

Сьогодні вже три банки-агенти надають можливість вкладникам банків, що ліквідуються, отримати відшкодування від Фонду дистанційно. Це:

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Банк Південний.

Загалом за два тижні, що тривають дистанційні виплати, віддалено отримано 40 млн грн гарантованого відшкодування.

Довідка Finance.ua:

12 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує гарантію повернення банківських вкладів у разі виведення банку з ринку впродовж дії воєнного стану та трьох місяців після з дня його припинення чи скасування;

законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань ФГВФО перед Міністерством фінансів України, а також підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тисяч гривень через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

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