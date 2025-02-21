Рекордні обсяги ОВДП та нові інструменти для інвесторів: як війна змінила фінансовий ринок України — Finance.ua

Рекордні обсяги ОВДП та нові інструменти для інвесторів: як війна змінила фінансовий ринок України Сьогодні 11:30 — Фондовий ринок

Рекордні обсяги ОВДП та нові інструменти для інвесторів: як війна змінила фінансовий ринок України

Драйвером зростання інвестицій в Україні є інвестиції приватних осіб в облігації внутрішніх державних позик.

Про це йшлося на FinYear 2025

Як зазначив керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко, наразі драйвером зростання інвестицій в Україні є саме інвестиції приватних осіб в ОВДП. Але питання: чи є інші інструменти? «Їх небагато. Якщо подивитися, що стало запорукою інвестицій в ОВДП, то це спрощення доступу, це більш висока ставка, це відсутність оподаткування. Те, що інвестору не потрібно спілкуватися один на один з податковою», — розповів Овчаренко.

Він стверджує, що кількість клієнтів постійно зростає незважаючи на те, що Національний банк України підвищив облікову ставку до 14,5% річних із 24 січня 2025 року.

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«Збільшення ставки означає збільшення дюрації, тобто терміну розміщення. На жаль, це питання стосується як банківських депозитів, так і ОВДП. У кризовій ситуації, а нині в нас війна — найбільша криза, то цей термін скорочується. Це має наслідки на отриманий дохід, зрозуміло, що клієнти отримують менше. Термін, на який вони розміщують кошти, відповідно, стає меншим. І якщо нестабільність зараз більше залежить від політичної ситуації навіть не в Україні, а за її межами, це теж має стримуючий фактор. Але я сподіваюся, що цей період буде короткостроковим», — прокоментував Овчаренко.

Засновник та президент інвестиційної групи Універ Тарас Козак додав, що справді, ОВДП — це наймасовіший інструмент для фізичних осіб за всю історію в Україні.

«Сьогодні 1 трлн 866 млрд гривень — загальний випуск. І кожен день ми б’ємо рекорди по обсягу ОВДП у портфелях українських фізичних осіб: 83 млрд 640 млн. Переважна кількість — це військові ОВДП. Більшість ОВДП в портфелях фізосіб — гривневі папери, а саме 42 мільярди 465 мільйонів. Валютних паперів — 41 млрд 174 мільйони», — зазначив Козак.

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Він пояснив, чому українці обирають саме гривневі папери.

«Це найвища дохідність в Україні з такими паперами, які відбираються за показником ризику дохідності. Мінімум ризику і висока дохідність — 15−16% річних без податків. ОВДП займає понад 90% торгівлі на наших біржах, і це найбільш популярний інструмент, але також є й інші інструменти. Зокрема, це українські євробонди ОЗДП (облігацій зовнішньої державної позики), які теж не оподатковуються. Зараз в Україні їх можна купити в пакеті від 100 штук. На український ринок також виходять непогані емітенти, наприклад платіжна система „Нової пошти“ NovaPay. У компанії можна отримати дохідність вищу, ніж в банках», — розповів експерт.

Козак також розповів про зміни щодо випуску облігацій, які дозволяють сьогодні надавати таку послугу як адміністратор по випуску облігацій.

«Замість того, щоб збирати всіх власників облігацій для того, щоб змінити щось у проспекті емісії, можна просто призначити адміністратора по випуску облігацій, і він сам аналізує ситуацію. Це адміністратор або брокер, який аналізує, чи корисні ці зміни для власників облігацій, чи є якісь негативні наслідки. Якщо зміни корисні, то вони впроваджуються. Це одна новація», — пояснив керуючий активами групи ICU в Україні.

Друга новація — випуск нових облігацій на українському ринку.

«Це фінансова кампанія „Activities“. Це досить велика лізингова компанія, яка розмістила в Україні публічний випуск облігацій на 300 мільйонів. Крім того, ми зробили новацію, яка була дозволена рішенням Комісії з листопада. Це випуск так званого базового проспекту, під який можна випускати кілька серій облігацій протягом року. Ці серії можуть бути гривневі, валютні, довгі, коротші — різні умови, різні відсотки і так далі. Це спрощує роботу організаторів випусків, спрощує роботу Комісії», — розповів Козак.

Зі свого боку Голова Правління НДУ Олексій Юдін розповів, що Національний депозитарій України у середині 2022-го року розробив сервіс, де емітент і власник облігацій можуть зустрітися і передомовитися про інші умови.

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