Рекордні обсяги ОВДП та нові інструменти для інвесторів: як війна змінила фінансовий ринок України — Finance.ua
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Рекордні обсяги ОВДП та нові інструменти для інвесторів: як війна змінила фінансовий ринок України

Фондовий ринок
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Рекордні обсяги ОВДП та нові інструменти для інвесторів: як війна змінила фінансовий ринок України
Рекордні обсяги ОВДП та нові інструменти для інвесторів: як війна змінила фінансовий ринок України
Драйвером зростання інвестицій в Україні є інвестиції приватних осіб в облігації внутрішніх державних позик.
Про це йшлося на FinYear 2025.
Як зазначив керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко, наразі драйвером зростання інвестицій в Україні є саме інвестиції приватних осіб в ОВДП. Але питання: чи є інші інструменти? «Їх небагато. Якщо подивитися, що стало запорукою інвестицій в ОВДП, то це спрощення доступу, це більш висока ставка, це відсутність оподаткування. Те, що інвестору не потрібно спілкуватися один на один з податковою», — розповів Овчаренко.
Він стверджує, що кількість клієнтів постійно зростає незважаючи на те, що Національний банк України підвищив облікову ставку до 14,5% річних із 24 січня 2025 року.
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«Збільшення ставки означає збільшення дюрації, тобто терміну розміщення. На жаль, це питання стосується як банківських депозитів, так і ОВДП. У кризовій ситуації, а нині в нас війна — найбільша криза, то цей термін скорочується. Це має наслідки на отриманий дохід, зрозуміло, що клієнти отримують менше. Термін, на який вони розміщують кошти, відповідно, стає меншим. І якщо нестабільність зараз більше залежить від політичної ситуації навіть не в Україні, а за її межами, це теж має стримуючий фактор. Але я сподіваюся, що цей період буде короткостроковим», — прокоментував Овчаренко.
Засновник та президент інвестиційної групи Універ Тарас Козак додав, що справді, ОВДП — це наймасовіший інструмент для фізичних осіб за всю історію в Україні.
«Сьогодні 1 трлн 866 млрд гривень — загальний випуск. І кожен день ми б’ємо рекорди по обсягу ОВДП у портфелях українських фізичних осіб: 83 млрд 640 млн. Переважна кількість — це військові ОВДП. Більшість ОВДП в портфелях фізосіб — гривневі папери, а саме 42 мільярди 465 мільйонів. Валютних паперів — 41 млрд 174 мільйони», — зазначив Козак.
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Він пояснив, чому українці обирають саме гривневі папери.
«Це найвища дохідність в Україні з такими паперами, які відбираються за показником ризику дохідності. Мінімум ризику і висока дохідність — 15−16% річних без податків. ОВДП займає понад 90% торгівлі на наших біржах, і це найбільш популярний інструмент, але також є й інші інструменти. Зокрема, це українські євробонди ОЗДП (облігацій зовнішньої державної позики), які теж не оподатковуються. Зараз в Україні їх можна купити в пакеті від 100 штук. На український ринок також виходять непогані емітенти, наприклад платіжна система „Нової пошти“ NovaPay. У компанії можна отримати дохідність вищу, ніж в банках», — розповів експерт.
Козак також розповів про зміни щодо випуску облігацій, які дозволяють сьогодні надавати таку послугу як адміністратор по випуску облігацій.
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«Замість того, щоб збирати всіх власників облігацій для того, щоб змінити щось у проспекті емісії, можна просто призначити адміністратора по випуску облігацій, і він сам аналізує ситуацію. Це адміністратор або брокер, який аналізує, чи корисні ці зміни для власників облігацій, чи є якісь негативні наслідки. Якщо зміни корисні, то вони впроваджуються. Це одна новація», — пояснив керуючий активами групи ICU в Україні.
Друга новація — випуск нових облігацій на українському ринку.
«Це фінансова кампанія „Activities“. Це досить велика лізингова компанія, яка розмістила в Україні публічний випуск облігацій на 300 мільйонів. Крім того, ми зробили новацію, яка була дозволена рішенням Комісії з листопада. Це випуск так званого базового проспекту, під який можна випускати кілька серій облігацій протягом року. Ці серії можуть бути гривневі, валютні, довгі, коротші — різні умови, різні відсотки і так далі. Це спрощує роботу організаторів випусків, спрощує роботу Комісії», — розповів Козак.
Зі свого боку Голова Правління НДУ Олексій Юдін розповів, що Національний депозитарій України у середині 2022-го року розробив сервіс, де емітент і власник облігацій можуть зустрітися і передомовитися про інші умови.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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