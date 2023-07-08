Рекордні комісії: BTC-майнери заробили $184 млн у другому кварталі 2023 року — Finance.ua
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Рекордні комісії: BTC-майнери заробили $184 млн у другому кварталі 2023 року

Криптовалюта
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Рекордні комісії: BTC-майнери заробили $184 млн у другому кварталі 2023 року
Рекордні комісії: BTC-майнери заробили $184 млн у другому кварталі 2023 року
BTC-майнери заробили 184 мільйони доларів на комісіях за транзакції в другому кварталі 2023 року — більше, ніж вони заробили за весь 2022 рік, згідно зі звітом аналітичної платформи Coin Metrics.
Виплата в розмірі 184 мільйонів доларів — це збільшення більш ніж на 270% порівняно з першим кварталом 2023 року.
Bitcoin-майнери отримують комісію за транзакцію щоразу, коли перевіряється новий блок, розмір якої визначається обсягом даних і потребою користувача в просторі блоку.
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На думку аналітиків Coin Metrics, зростання розміру комісій, зароблених майнерами, пов’язано з нещодавнім стрибком цін на Bitcoin та появою BRC-20 — нового стандарту токенів у мережі Bitcoin, презентованого в березні для випуску та передачі nft-токенів.
«Стандарт токенів справді відкриває експериментальні нові варіанти використання для основних типів транзакцій BTC і прискорює масштабування мережі Bitcoin за допомогою Lightning Network», — йдеться в повідомленні аналітиків.
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Однак варто зазначити, що комісійні за транзакції склали лише 7,7% від загальної суми в 2,4 мільярда доларів, заробленої майнерами за квартал.
Інша частина надійшла від винагороди за добутий BTC-блок, при цьому майнери наразі отримують 6,25 BTC за рішення кожного блоку.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
cryptomisto
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