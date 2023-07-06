В Кенії підписали закон про фінанси з податком на криптоактиви у розмірі 3% — Finance.ua

В Кенії підписали закон про фінанси з податком на криптоактиви у розмірі 3% Сьогодні 19:14 — Криптовалюта

В Кенії підписали закон про фінанси з податком на криптоактиви у розмірі 3%

Президент Кенії Вільям Руто підписав законопроєкт про фінанси, який передбачає введення нових податків, включно з податком у розмірі 3% на криптоактиви. Новий закон набув чинності 1 липня.

Правляча партія вважає, що це допоможе поповнити державну скарбницю і зменшити залежність від іноземних кредитів, таких як кредити від Китаю, МВФ і Світового банку.

Згідно з новим законом, власники платформ мають сплачувати податок на криптоактиви. У випадку з офшорними платформами їм надається 24 години для перерахування коштів до Податкової служби Кенії.

Кенійська асоціація з блокчейну (Blockchain Association of Kenya, BAK) назвала новий закон розпливчастим. Вони вважають, що податкові органи повинні враховувати різні види цифрових активів, як-от невзаємозамінні токени (NFT), токени-акції, стейблкоїни та утилітарні токени, і застосовувати різні підходи до оподаткування кожного з них.

Асоціація зазначає, що новий податок не враховує збиткові транзакції або перекази з нульовим прибутком, які можуть бути результатом простого переміщення криптоактивів між гаманцями. Через високу волатильність цифрових активів не всі угоди приносять прибуток. Ігнорування цього аспекту може призвести до несправедливого стягнення податків з трейдерів і уповільнити розвиток галузі в країні.

У квітні в Парламенті Кенії було представлено законопроєкт, який пропонував регулювати криптовалюти як цінні папери. Однак, підписаний законопроєкт про фінанси не стосується цього питання і фокусується на оподаткуванні криптоактивів.

cryptomisto За матеріалами:

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