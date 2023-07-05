Підліткам вдалось викрасти понад $4 мільйони у криптовалютах, видавши себе за працівників біржі — Finance.ua

Підліткам вдалось викрасти понад $4 мільйони у криптовалютах, видавши себе за працівників біржі Сьогодні 18:35 — Криптовалюта

Підліткам вдалось викрасти понад $4 мільйони у криптовалютах, видавши себе за працівників біржі

За даними CBC, у Канаді двом підліткам вдалось викрасти понад $4 мільйони у криптовалютах, видавши себе за працівників біржі Coinbase.

Юні зловмисники обманом змусили чоловіка надати їм $4.2 мільйони в ефіріумі та біткоїні. Підлітки надіслали лист на пошту постраждалого, притворившись представниками служби безпеки Coinbase. Користувач відкрив лист та перейшов за шкідливим посиланням. Виконавши ряд дій, постраждалий, сам того не розуміючи, надав доступ до свого облікового запису на біржі.

Окрім викрадених $4,2 мільйонів, на криптогаманцях підлітків зберігається криптовалюта загальною вартістю $13 мільйонів. Як саме у них опинились цифрові активи — наразі невідомо, втім поліція Гамільтона вже займається розслідуванням.

Читайте також Криптовалютний експерт передбачив зростання Bitcoin до $35 000

Частину коштів зловмисники використали для купівлі імен у соціальних мережах. Так один з них придбав в Instagram рідкісний нікнейм @zombie, його вартість поки не розголошують.

Користувачів вкотре попередили: хакери постійно вдосконалюють свої вміння і як показує практика, ними можуть стати навіть 17-річні підлітки. Варто прокачувати навички щодо захисту персональних та корпоративних гаджетів, вивчати інформацію про новітні технології та штучний інтелект. Експерти впевнені - саме обізнаність вбереже людей і допоможе уникнути небажаних наслідків.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.