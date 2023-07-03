Криптовалютний експерт передбачив зростання Bitcoin до $35 000 — Finance.ua

Криптовалютний експерт передбачив зростання Bitcoin до $35 000 03.07.2023, 01:01 — Криптовалюта

Криптовалютний експерт передбачив зростання Bitcoin до $35 000

Провідний криптоаналітик Бенджамін Коуен висловив свіжий прогноз щодо флагманської криптовалюти та ринку альткоїнів. Експерт зазначає, що ще протягом цього року Bitcoin може досягти рівня $35 000.

«Я вважаю, що у короткостроковій перспективі дуже важко сказати, чи зможе Bitcoin знову піднятися трохи вище. Я прогнозую ціль у $35 000 — непогано, якщо він зможе її досягти», — зазначає аналітик в інтерв'ю для David Lin Report.

За даними CoinMarketCap, на момент написання новини Bitcoin торгується за $30,716 — це на 1,2% вище за показники вчорашнього дня. Ринкова капіталізація активу складає $644,9 млрд, а трейдери оформили добові торгові угоди на суму $17,2 млрд. Домінування Bitcoin на ринку складає 50,1%.

Коуен також зробив прогноз і для альткоїнів.

«Якщо ВТС підніметься до $35 000, це не дуже добре вплине на ринок альткоїнів. Скоріше за все, альткоїни просто продовжать руйнуватися на своїх парах з Bitcoin. Тоді в якийсь момент ВТС повинен буде повернутися вниз. І тоді ринок альткоїнів знизиться ще більше, а домінування [Bitcoin] продовжить зростати», — прогнозує експерт.

Криптоаналітик також пояснив, чому ВТС впевнено випереджає усі альткоїни на ринку.

«Ліквідність практично вичерпується, тому люди шукають безпеку у ВТС, а не на ринку альткоїнів. Однак це відносна безпека. Це не означає, що Bitcoin зрештою не впаде, це означає, що Bitcoin відносно стабільніший», — каже експерт.

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