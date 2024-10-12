Рекордне зростання зайнятості в США у вересні перевищило прогнози, досягнувши максимуму з березня — Finance.ua
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Рекордне зростання зайнятості в США у вересні перевищило прогнози, досягнувши максимуму з березня

Світ
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Рекордне зростання зайнятості в США у вересні перевищило прогнози, досягнувши максимуму з березня
Рекордне зростання зайнятості в США у вересні перевищило прогнози, досягнувши максимуму з березня
Економіка США створила 254 тис. нових робочих місць у вересні, що значно перевищує прогноз економістів у 140 тис. Рівень безробіття знизився з 4,2% до 4,1%.
Про це пише Reuters з посиланням на дані Бюро статистики праці.
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Зростання кількості робочих місць у США — один із ключових показників здоровʼя першої економіки світу.
Кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі збільшилася на 254 тис. робочих місць минулого місяця після зростання на 159 тис. у серпні.
Це найвищий рівень із березня, коли кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі зросла на 310 000, і третій за величиною показник за рік — у січні зростання становило 256 тис.
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Кількість робочих місць зросла, а рівень безробіття знизився, що ще більше зменшило необхідність для Федеральної резервної системи підтримувати значне зниження процентних ставок на двох засіданнях, що залишилися в цьому році.
Звіт свідчить про те, що ФРС готується до так званої мʼякої посадки економіки, яка пережила найгірший період високої інфляції за останнє покоління.
За матеріалами:
Forbes.ua
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