Масштабні страйки в портах США: економіка втрачає по $5 млрд на день — Finance.ua

Масштабні страйки в портах США: економіка втрачає по $5 млрд на день Сьогодні 14:35 — Світ

Масштабні страйки в портах США: економіка втрачає по $5 млрд на день, apnews.com

Працівники 36 морських портів Східного узбережжя США та Мексиканської затоки розпочали страйк, вимагаючи покращення умов праці та захисту робочих місць від автоматизації процесів.

Про це пише Associated Press.

Зазначається, що це перший страйк профспілки Міжнародної асоціації портових вантажників (ILA) з 1977 року.

«Докери (робітники, що займаються навантаженням, розвантаженням, переміщенням та зберіганням вантажів у порту — „Главком“) в портах від Мен до Техасу почали виходити пікетами вранці у вівторок у рамках страйку через заробітну плату та автоматизацію, яка може знову розпалити інфляцію та спричинити дефіцит товарів, якщо вона триватиме довше кількох тижнів», — зауважують журналісти Associated Press.

Ці 36 портів Східного узбережжя та Мексиканської затоки обробляють 57% від загального обсягу вантажів, що імпортуються до США та експортуються з країни. Наразі роботу портів повністю паралізовано.

За підрахунками JP Morgan, страйк коштуватиме американській економіці близько $5 млрд на день. Аналітична компанія The Conference Board, у свою чергу, підрахувала, що тиждень страйку коштуватиме економіці $3,78 млрд (близько $540 млн на день).

Профспілка заявила, що страйк триватиме доти, доки не будуть виконані його умови. ILA вимагає, зокрема, підвищення зарплат на 77% протягом шести років, покращення умов медичного страхування та виконання домовленостей щодо обмеження автоматизації робіт у портах, оскільки це веде до скорочення робочих місць.

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Альянс портів спочатку був готовий підвищити зарплату робітникам на 40% протягом шести найближчих років, але під тиском адміністрації Джо Байдена покращив свою пропозицію — до 50%. Також альянс пообіцяв зберегти обмеження на автоматизацію зі старого контракту. Але профспілка вже відхилила цю пропозицію і не має наміру йти на поступки, вимагаючи повної зупинки розширення автоматизації.

Великі рітейлери, як зазначає The Wall Street Journal, не зазнають проблем із поставками через страйк портових робітників, але тільки якщо він триватиме не більше тижня. Вони закуповували товари заздалегідь, знаючи про можливий майбутній страйк, а також перенесли частину закупівель зі Східного узбережжя на Західне.

Але тривалий страйк серйозно порушить ланцюжки поставок усіх можливих товарів у країну. При цьому в першу чергу американські споживачі відчують на собі наслідки страйку, коли з полиць почнуть зникати товари, що швидко псуються, які раніше надходили в країну через Східне узбережжя. Наприклад, через вищезгадані порти проходить 75% імпорту бананів.

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