Рекордна конкуренція серед кандидатів: огляд IT-ринку праці у вересні — Finance.ua

Рекордна конкуренція серед кандидатів: огляд IT-ринку праці у вересні Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Рекордна конкуренція серед кандидатів: огляд IT-ринку праці у вересні

Після рекордного серпня у вересні компанії опублікували на jobs.dou.ua на 270 вакансій менше — 3929. Проте цей показник все одно вищий за будь-який інший місяць цього року, крім серпня.

Про це свідчить аналітика Dou.ua.

Кількість вакансій

Проти вересня минулого року у 2023-му помітно менше технічних вакансій. Наприклад, на 40% менше пропозицій DevOps, .NET, C++, Front-end тощо.

Якщо порівнювати з серпнем цього року, у вересні найбільше підросли категорії Artist, Other, Unity, Finances. Проте ще 30 показали негативну динаміку у вересні.

Таблиця: Dou.ua

У вересні рекордна кількість вакансій Finances — 89 (дещо більше було тільки у листопаді 2021-го — 90), Legal — 40, найбільше за рік у категорії HR — 130.

С++ протягом року показує незначну тенденцію до зниження (від 85 вакансій у січні до 52 у вересні). У Front-end поки що найбільше вакансій від початку року — 218 за місяць, як і у Node. js — 124, React Native — 28 та Unity — 29.

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У вересні було розміщено дещо менше вакансій майже в усіх локаціях, окрім Львова (662 за місяць) і Дніпра (268). У цих містах це поки що найбільший показник за рік.

Минулого місяця було опубліковано дещо менше вакансій в усіх категоріях за досвідом. Проте помітно, що з червня незначно зріс попит на сеньйорів: з 584 вакансій до 707 нині. Це майже стільки ж, як у вересні минулого року (693 вакансії).

Компанії шукали активніше Front-end сеньйорів (+18 вакансій з досвідом понад п’ять років). У категорії досвіду 3−5 років найзатребуваніші спеціалізації — Marketing, QA, Front-end. Для менш досвідчених кандидатів найбільше нині нетехнічних вакансій.

Середня кількість відгуків на вакансії

Нині це рекордні 31,8 відгуку.

Графік: Dou.ua

У вересні конкуренція зросла у 29 категоріях, у 20 незначно знизилась.

Серед QA кількість відгуків на вакансії зросла до 110,9 у вересні, але не перевищила березневі 116 відгуків. Серед досвідчених кандидатів рекордна конкуренція: 3−5 років досвіду (105,6 відгуку на вакансію), понад п’ять років (56,3 відгуку).

Серед технічних категорій рекордна конкуренція у Project Manager (52,6), Big Data (17,8), Security (11,9), Architect (8,3).

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Продовжує стрімко зростати конкуренція серед HR (70,6 відгуку на вакансію у вересні). Значно менша вона серед інших нетехнічних категорій, наприклад, Sales (13,8 відгуку) та Marketing (11,6).

Серед фронтендерів конкуренція залишається традиційно високою (98,6 відгуку), хоч і незначно знизилася у вересні. Серед інших технологій знову є рекорди у Java (41,5 відгуку на вакансію), .NET (34,4), Python (33,2), Android (30,7), Ruby (25,2), Blockchain (24,4), PHP (20,2).

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