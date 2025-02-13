Рекордна кількість учасників: у ДАР завершився прийом заявок на субсидію для сільгоспвиробників — Finance.ua
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Рекордна кількість учасників: у ДАР завершився прийом заявок на субсидію для сільгоспвиробників

Аграрний ринок
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Рекордна кількість учасників: у ДАР завершився прийом заявок на субсидію для сільгоспвиробників
Рекордна кількість учасників: у ДАР завершився прийом заявок на субсидію для сільгоспвиробників
У Державному аграрному реєстрі (ДАР) завершено прийом заявок від аграріїв на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь (1 га) з рекордною кількістю учасників.
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Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
«Вчора, упродовж дня, аграрії подали в Державний аграрний реєстр 14 973 заявки на суму 1 204,67 млн гривень. І це лише перша хвиля програми. Така кількість заявок в ДАР — рекордна. Найбільше навантаження активних користувачів в системі водночас було 60 тисяч», — зазначив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
Він зауважив, що це показник довіри аграріїв до державних програм, адже подібні бюджетні субсидії — реальна підтримка для тих, хто обробляє землю і працює на продовольчу безпеку країни.
З 12 лютого 2025 року розпочався прийом заявок на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності.
Бюджетна субсидія надається тим аграріям, хто має у власності та/або користуванні від 1 до 120 гектарів земель сільськогосподарського призначення в розмірі 4 тис. грн/га. У 2025 році право на підтримку мають лише ті сільгоспвиробники, хто не отримував її торік.
За матеріалами:
Укрінформ
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