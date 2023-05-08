Регулятор проведе планову перевірку «Укренерго» — Finance.ua
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Регулятор проведе планову перевірку «Укренерго»

Казна та Політика
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Регулятор проведе планову перевірку «Укренерго»
Регулятор проведе планову перевірку «Укренерго»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) за ініціативою «Укренерго» проведе планову перевірку компанії.
Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.
Зазначається, що Комісія 9 травня розпочне проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики НЕК «Укренерго».
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У регуляторі пояснили, що, відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю, датою початку відповідної перевірки «Укренерго» визначили 21 вересня 2023 року.
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Водночас «Укренерго» звернулось з проханням перенести перевірку на більш ранній період — на березень або травень 2023 року, з метою запобігання розбалансуванню фінансової стійкості компанії.
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«Регулятор пішов назустріч ліцензіату та змінив дату початку проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики НЕК «Укренерго» з 21 вересня на 9 травня 2023 року.
Відповідне рішення було зафіксоване у постанові НКРЕКП від 4 квітня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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