Україна щодня недоотримує 20 мільйонів з вини Укренерго – НКРЕКП — Finance.ua

Україна щодня недоотримує 20 мільйонів з вини Укренерго – НКРЕКП Сьогодні 20:13 — Енергетика

Україна щодня недоотримує 20 мільйонів з вини Укренерго – НКРЕКП

НКРЕКП звинуватила Укренерго у ненаданні проєкту договору щодо проведення аукціонів між Україною і Словаччиною, через що наша держава щодня недоотримує близько 20 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії , що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

«Сьогодні на засіданні регулятор повинен був погодити проєкт договору щодо проведення аукціонів між Україною та Словаччиною задля якнайскорішого відновлення експорту української електроенергії. Але на даний час НЕК „Укренерго“ не надала НКРЕКП договір погоджений зі словацькою стороною», — сказав голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський під час засідання комісії.

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Він наголосив, що тиждень тому саме на зустрічі з представником Єврокомісії та керівництвом Секретаріату Енергетичного Співтовариства, на якій були присутні ОСП двох країн, була досягнута домовленість про подальші дії для врегулювання питання експорту, а саме підготовки спільного документа, який сьогодні повинні були затвердити.

«Хочу зазначити, що всі домовленості були зафіксовані протокольно. Водночас, всупереч цьому НЕК „Укренерго“ не виконала покладене на неї законом зобов’язання, внаслідок чого Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн від експорту електроенергії до Словаччини», — додав голова регулятора.

Як повідомлялося, із 21 квітня Україна призупинила експорт електроенергії до Словаччини, який розпочався 17 квітня.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заявляла, що проведе позапланову невиїзну перевірку дотримання ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та ліцензійних умов з передачі електричної енергії.

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Укрінформ За матеріалами:

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