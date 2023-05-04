Україна щодня недоотримує 20 мільйонів з вини Укренерго – НКРЕКП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна щодня недоотримує 20 мільйонів з вини Укренерго – НКРЕКП

Енергетика
45
Україна щодня недоотримує 20 мільйонів з вини Укренерго – НКРЕКП
Україна щодня недоотримує 20 мільйонів з вини Укренерго – НКРЕКП
НКРЕКП звинуватила Укренерго у ненаданні проєкту договору щодо проведення аукціонів між Україною і Словаччиною, через що наша держава щодня недоотримує близько 20 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
«Сьогодні на засіданні регулятор повинен був погодити проєкт договору щодо проведення аукціонів між Україною та Словаччиною задля якнайскорішого відновлення експорту української електроенергії. Але на даний час НЕК „Укренерго“ не надала НКРЕКП договір погоджений зі словацькою стороною», — сказав голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський під час засідання комісії.
Читайте також
Він наголосив, що тиждень тому саме на зустрічі з представником Єврокомісії та керівництвом Секретаріату Енергетичного Співтовариства, на якій були присутні ОСП двох країн, була досягнута домовленість про подальші дії для врегулювання питання експорту, а саме підготовки спільного документа, який сьогодні повинні були затвердити.
Місце для вашої реклами
«Хочу зазначити, що всі домовленості були зафіксовані протокольно. Водночас, всупереч цьому НЕК „Укренерго“ не виконала покладене на неї законом зобов’язання, внаслідок чого Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн від експорту електроенергії до Словаччини», — додав голова регулятора.
Як повідомлялося, із 21 квітня Україна призупинила експорт електроенергії до Словаччини, який розпочався 17 квітня.
Читайте також
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заявляла, що проведе позапланову невиїзну перевірку дотримання ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та ліцензійних умов з передачі електричної енергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.