Регулятор підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків — Finance.ua

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Регулятор підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків

Казна та Політика
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Регулятор підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків
Регулятор підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків
Національний банк підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків на 5 відсоткових пунктів — нормативи формування резервів збільшаться з 11 лютого.
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Що змінюється

Національний банк підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків, як і анонсувалося в грудні.
Так, з 11 лютого на 5 в. п. збільшуються нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб, а також за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій.
Зокрема, з 5% до 10% — у національній валюті та з 15% до 20% — в іноземній валюті.
Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 в. п. нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах.
Проте на цю частину резервів не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП.

Для чого це потрібно

Національний банк очікує, що ці заходи сприятимуть зниженню профіциту ліквідності в банківській системи. Це, зі свого боку, спонукатиме банки до активнішої конкуренції за строкові кошти вкладників і відповідно сприятиме підвищенню ставок за гривневими активами та зростанню частки строкових депозитів.
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У результаті посилиться стійкість валютного ринку до ситуативних чинників, а Національний банк зможе в перспективі перейти до пом’якшення адміністративних обмежень для бізнесу та населення.
Нагадаємо, 26 січня правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також продовжити підвищення нормативів формування банками обов’язкових резервів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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