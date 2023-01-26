Регулятор підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків — Finance.ua

Регулятор підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Регулятор підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків

Національний банк підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків на 5 відсоткових пунктів — нормативи формування резервів збільшаться з 11 лютого.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Що змінюється

Національний банк підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків, як і анонсувалося в грудні.

Так, з 11 лютого на 5 в. п. збільшуються нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб, а також за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій.

Зокрема, з 5% до 10% — у національній валюті та з 15% до 20% — в іноземній валюті.

Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 в. п. нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах.

Проте на цю частину резервів не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП.

Для чого це потрібно

Національний банк очікує, що ці заходи сприятимуть зниженню профіциту ліквідності в банківській системи. Це, зі свого боку, спонукатиме банки до активнішої конкуренції за строкові кошти вкладників і відповідно сприятиме підвищенню ставок за гривневими активами та зростанню частки строкових депозитів.

У результаті посилиться стійкість валютного ринку до ситуативних чинників, а Національний банк зможе в перспективі перейти до пом’якшення адміністративних обмежень для бізнесу та населення.

Нагадаємо, 26 січня правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також продовжити підвищення нормативів формування банками обов’язкових резервів.

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