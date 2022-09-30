Регулятор криптовалют ЄС планує використовувати цифрове євро для транскордонних операцій — Finance.ua

Регулятор криптовалют ЄС планує використовувати цифрове євро для транскордонних операцій Вчора 01:49 — Фінтех і Картки

Регулятор криптовалют ЄС планує використовувати цифрове євро для транскордонних операцій

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард розповіла про плани Європейського союзу з використання цифрового євро для транскордонних операцій — CBDC полегшить платежі між США, Євросоюзом та іншими країнами, вважає Лагард.

За словами Крістін Лагард, на тлі широкого розповсюдження цифрових платежів та скорочення використання готівки, мешканці ЄС можуть зацікавитися цифровою валютою європейського центробанку. Втім, здійснення транскордонних операцій з європейським CBDC потребує узгоджених дій, щоб зробити державну цифрову валюту безпечною та доступною.

Президент Європейського центрального банку запевнила, що робота із розробки та поліпшення державної цифрової валюти продовжується, але вже зрозуміло, що спочатку коло користувачів буде обмежене.

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«Центробанк гарантує, що ці платежі не будуть використані в комерційних цілях», — наголосила Крістіна Лагард.

Лагард також звернула увагу, що серед користувачів існує занепокоєння щодо конфіденційності цифрового євро, втім через це не варто хвилюватись: якщо ЦБ обере CBDC, захист інформації користувачів буде гарантовано. «ЄЦБ не використовуватиме цифровий євро для збирання приватних даних», — запевнила Лагард.

Саме через можливе розширення контролю держави над останніми вільними від нагляду сферами особистого економічного життя, аналітики американського дослідницького центру Bitcoin Policy закликали владу США відмовитися від розробки державної криптовалюти.

«CBDC, по суті, нададуть урядам доступ до кожної транзакції, яку проводить будь-яка людина в будь-якій точці світу. Це лише питання часу, коли дані про транзакції будуть доступні всім у світі, оскільки державна ІТ-інфраструктура є метою хакерських атак, кількість яких збільшується», — поділились своєю точкою зору виконавчий директор Texas Bitcoin Foundation Наталі Смоленські та колишній керівник з розвитку біржі Kraken Дена Хелда.

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