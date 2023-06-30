Redmi Note 12R офіційно представлено — Finance.ua

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Redmi Note 12R офіційно представлено

Технології&Авто
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Redmi Note 12R офіційно представлено
Redmi Note 12R офіційно представлено
Компанія Redmi офіційно випустила смартфон Note 12R. Це доступніша версія Note 12R Pro, яка отримала новенький процесор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, хороші камери та дисплей.
Зокрема, екран смартфона 6,79-дюймовий, його частота оновлення складає 90 Гц і має отвір по центру для 5-мегапіксельної камери. Апарат працює на мобільній платформі Snapdragon 4 Gen 2 з такими конфігураціями ОЗП та внутрішньої пам’яті: 4/6/8/ ГБ ОЗП та 128 або 256 ГБ флешпам’яті.
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Щодо камер, то основна камера подвійна — є датчик на 50 Мп та 2-мегапіксельний макрооб'єктив. Смартфон має акумулятор на 5000 мАг, який підтримує швидку 18-ватну зарядку. Працюватиме новинка під керуванням Android 13 із фірмовою оболонкою MIUI 14.
Відомо також ціни на різні конфігурації пристрою:
  • 4/128 ГБ — 138 доларів;
  • 6/128 ГБ — 152 долари;
  • 8/128 ГБ — 207 доларів;
  • 8/256 ГБ — 248 доларів.
Поки не відомо, чи продаватиметься новинка в інших регіонах, крім Китаю.

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За матеріалами:
ITsider.
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