Представлено Xiaomi Redmi Note 12 4G — Finance.ua
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Представлено Xiaomi Redmi Note 12 4G

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Представлено Xiaomi Redmi Note 12 4G
Представлено Xiaomi Redmi Note 12 4G
Компанія Xiaomi готує ще один смартфон лінійки Redmi Note 12. Модель Note 12 Pro 4G сьогодні була представлена ​​в Індонезії, хоч і поки що без ціни.
Цікаво, що відмінностей від Note 12 Pro 5G чимало. По-перше, це, звісно, ​​платформа. Місце Dimensity 1080 тут займає Snapdragon 732G, яка значно менш продуктивна. По-друге, основна камера новинки має дозвіл 108 Мп проти 50 Мп у старшої версії. Дуже бюджетних датчиків роздільною здатністю 108 Мп на ринку немає, тому можна очікувати непогану якість фото.
По-третє, дизайн також змінився. Що стосується решти, версія 4G має типовий акумулятор ємністю 5000 мА•год із 67-ватною зарядкою, стереодинаміки, роз’єм для навушників та 120-герцевий екран AMOLED.
За матеріалами:
Portaltele
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