Redmi K90 Pro отримає чип Snapdragon 8 Elite 2 та перископічну телефото-камеру — Finance.ua
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Redmi K90 Pro отримає чип Snapdragon 8 Elite 2 та перископічну телефото-камеру

Технології&Авто
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Redmi K90 Pro отримає чип Snapdragon 8 Elite 2 та перископічну телефото-камеру
Redmi K90 Pro отримає чип Snapdragon 8 Elite 2 та перископічну телефото-камеру
Смартфон Redmi K80 Pro вийшов у листопаді минулого року. Хоча до презентації його наступника, Redmi K90 Pro, ще чимало місяців, деякі характеристики майбутнього доступного флагмана вже просочилися в мережу. Відповідними подробицями поділився інсайдер Digital Chat Station з Китаю.
Про це пишше gsmarena.
Повідомляється, що смартфон Redmi K90 Pro буде працювати на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, який має бути представлений цієї осені. Це не є чимось незвичайним, оскільки K80 Pro був оснащений Snapdragon 8 Elite.
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Цікавіше те, що Redmi K90 Pro, як кажуть, буде оснащений 50-мегапіксельною перископічною телефото-камерою — вперше для цієї лінійки. Вона, очевидно, матиме велику діафрагму, а також можливості макрозйомки.
K90 Pro матиме плаский екран з роздільною здатністю 2K, як і його попередник. Наразі це всі деталі, які просочилися про Redmi K90 Pro, але, безсумнівно, ми отримаємо набагато більше інформації протягом наступних кількох місяців.
За матеріалами:
ITC.ua
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