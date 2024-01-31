Райффайзен Банк утричі підвищить максимальний тариф за виведення валюти з росії — Finance.ua

Райффайзен Банк утричі підвищить максимальний тариф за виведення валюти з росії
Райффайзен Банк збільшить з 5 лютого максимальну комісію за вихідні перекази в іноземній валюті з $300 до $1000.
Про це пише «Мінфін» з посиланням на пресслужбу банку.
Ця зміна пов’язана з ринковими вимогами та умовами роботи банків-кореспондентів.
За новими правилами, з клієнтів стягуватиметься комісія у розмірі $1000 або 1000 євро за вихідні перекази в іноземній валюті.
Для інших валют цей тариф становитиме еквівалент від $15 до $1000.
Зміни не торкнуться інших умов проведення валютних операцій. Так, при оформленні переказу через Райффайзен Онлайн розмір комісії складе 2%, у клієнтському офісі — 3%.
Раніше максимальний розмір комісії за вихідні перекази становив 300 доларів або 300 євро. Цей тариф був запроваджений у квітні 2023 року разом із посиленням умов валютних операцій банку.
Нагадаємо, раніше Райффайзен Банк ввів 50% комісію за перекази в доларах з інших банків на рахунки фізичних осіб, «малого та мікро бізнесу».
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