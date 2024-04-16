Raiffeisen Bank розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в рф, що суперечить його обіцянці вийти з ринку — Finance.ua
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Raiffeisen Bank розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в рф, що суперечить його обіцянці вийти з ринку

Фондовий ринок
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Raiffeisen Bank розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в рф, що суперечить його обіцянці вийти з ринку
Raiffeisen Bank розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в рф, що суперечить його обіцянці вийти з ринку
Австрійський Raiffeisen Bank International нещодавно розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в росії, вказуючи на амбітні плани зростання в цій країні, що явно суперечить його офіційній обіцянці вийти з ринку.
Про це повідомляє газета Financial Times.
FT знайшла ці пропозиції серед більш ніж 2400 оголошень про роботу, розміщених австрійським кредитором у росії з грудня, з яких майже 1500 стосуються управління продажами та обслуговування клієнтів.
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В одному з оголошень, опублікованому підрозділом банку для середнього бізнесу в росії, зазначено, що його «ключовими цілями є багаторазове розширення активної клієнтської бази та стабільне двозначне зростання доходів».
Raiffeisen «шукає менеджера по роботі з клієнтами, який буде залучати клієнтів», — йдеться в іншій пропозиції від підрозділу, орієнтованого на малий бізнес у росії. В ще одному оголошенні зазначається, що компанія «активно розширює базу корпоративних клієнтів» для обслуговування зарплатних проектів.
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Ці оголошення суперечать неодноразовим заявам Райффайзен про намір скоротити й продати свій бізнес у росії після рішення володимира путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Два роки по тому банк є західним кредитором з найбільшими операціями в росії. Він перебуває під пильною увагою чиновників Міністерства фінансів США і зазнає тиску з боку Європейського центрального банку, який вимагає від нього вийти з росії.
У Raiffeisen, до якого звернулися за коментарем, заявили, що висновки FT спонукали головного виконавчого директора Йоганна Штробля до негайного розслідування.
За матеріалами:
Економічна Правда
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