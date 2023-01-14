Рахунки на тисячі злотих: як змінилася вартість комунальних послуг у Польщі — Finance.ua
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Рахунки на тисячі злотих: як змінилася вартість комунальних послуг у Польщі

Особисті фінанси
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Рахунки на тисячі злотих: як змінилася вартість комунальних послуг у Польщі
Рахунки на тисячі злотих: як змінилася вартість комунальних послуг у Польщі
Ціни на оренду житла у Польщі зросли за рік щонайменше на третину. Причина не лише у попиті з боку біженців, а й у ціні комунальних послуг.
Що потрібно знати про подорожчання та заморожування тарифів при оренді житла у Польщі, розповіли в rachuneo.pl.

Вартість оренди квартир у Польщі стрімко зростає через тарифи.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Польщі б’ють рекорди. Загалом у країні оренда подорожчала на третину, втім, у великих містах — ще більше.
  • Варшаві — 2571 злотий (+33% на рік);
  • Вроцлаві — 2471 злотий (+42% за рік);
  • Гданську — 2 400 злотих (+40% на рік).
Ця вартість неповна — до зазначених сум не включено оплату комунальних послуг.
Серед найдорожчих за орендою квартир міст виявились Краків та Гдиня — у них однокімнатні квартири коштують понад 2000 злотих на місяць та подорожчали на 44% на рік.

Тарифи на електроенергію заморозять: для кого

У Польщі затверджено нові тарифи на електроенергію для постачальників на 2023 рік. За останні три роки вони зросли на 62%.
У 2022 році середня ціна 1 кіловат-години (кВтг) у Польщі склала 0,77 злотих, у 2023 році — 0,94-1,03 злотих.
На 2023 уряд прийняв рішення «заморозити» ціни на електроенергію, виділивши три пороги для споживання за рік:
  • 2000 кВт/год — для всіх домогосподарств;
  • 2600 кВт/год — якщо в сім’ї є людина з інвалідністю;
  • 3000 кВт/год — для багатодітних сімей чи фермерів.
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Особи, які не перевищують ці пороги, можуть розраховувати на «заморожування» цін на енергоносії та ставки з 2022 року.
Втім, навіть без перевищення норми жителі Польщі сплачуватимуть все одно на 16% більше у порівнянні з 2022 роком, адже враховуватимуться ставки ПДВ та збільшення плати за потужність.
Максимальна ставка для домогосподарств, що перевищують межу споживання, становить 0,6930 злотих.

Якою буде вартість інших комунальних послуг

Високу ціну на електроенергію фахівці пояснюють подорожчанням вугілля — 80% польської енергетики працює на цьому паливі. За останні три роки вартість тонни вугілля зросла зі 100 злотих до 310 злотих і продовжує зростати.
При цьому ціни на газ для населення 2023 року будуть заморожені на рівні 2022 року. Втім, рахунки за газ для населення з січня 2023 року зростуть на відновлений ПДВ — на 23%.
Загалом, середні тарифи на комунальні послуги в Польщі, за даними видання Ukraine inpoland.pl, такі:
  • водопостачання та водовідведення — 8-11 злотих за кубометр;
  • електроенергія — 0,7 злотих за 1 кВт із доставкою;
  • газ — 1,5-1,6 злотих за 1 кубометр у різних регіонах Польщі;
  • вивіз сміття — приблизно 13 злотих;
  • опалення — 2-3 злотих за кв. м;
  • послуги інтернету та кабельного телебачення — 50-60 злотих щомісяця за безлімітний комплексний пакет.
Загалом сім’я із трьох осіб, яка проживає у квартирі до 40 кв.м, може витрачати на оплату комунальних послуг приблизно 500 злотих.
Люди, що обігрівають житло електрикою, можуть отримати компенсації — 1000 злотих для більшості користувачів. Щоб отримати субсидію, біженцям потрібно подати заявку до 1 лютого 2023 року в гміну за місцем проживання.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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