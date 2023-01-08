Польща планує у 2023 році прирівняти електронний паспорт до пластикової ID-картки — Finance.ua

Польща планує у 2023 році прирівняти електронний паспорт до пластикової ID-картки Сьогодні 17:17 — Світ

Уряд Польщі розраховує, що вже в першому кварталі 2023 року Сейм ухвалить закон про електронне посвідчення особи mObywatel, який передбачатиме прирівнювання його статусу до пластикової ID-картки.

Як повідомляє «Європейська правда», про це у коментарі PAP заявив уповноважений польського уряду з питань кібербезпеки Януш Цешинський.

«Розраховую на те, що законопроект про додаток mObywatel, який передбачає, серед іншого, прирівнювання електронного документа до пластикової ID-картки, найближчим часом надійде до Сейму», — сказав він.

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Законопроект про mobywatel раніше було передано на засідання Постійного комітету уряду. Якщо він набуде чинності, то електронний документ в mobywatel буде прирівняний до пластикового документа. Виняток становитиме підтвердження особи при оформленні нової ID-картки.

Також законопроект передбачає розширення функціоналу mObywatel, зокрема автоматичне «підтягування» певних даних під час заповнення заявок після введення ідентифікаційного податкового номера PESEL.

«У державних реєстрах є дуже багато даних. Електронна форма, на відміну від паперової, не повинна вимагати внесення даних, які вже є про нас у відомстві. Прикладом цього є нещодавні функції, запущені в додатку (mObywatel), як заявки на отримання» пільг на вугілля, пільг на інші джерела тепла або заявки на придбання вугілля за пільговою ціною", — пояснив Цещинський.

Довідка Finance.ua:

додаток mObywatel, завдяки якому особу людини в Польщі можна перевіряти за допомогою смартфона, було представлено міністерством цифровізації країни ще у 2017 році. Згідно з офіційною інформацією, додаток завантажили 9 мільйонів разів, через нього оформили понад 5 мільйонів COVID-сертифікатів та понад 3,7 мільйона посвідчень водія;

у серпні Україна та Польща домовилися про обмін цифровими документами у спецдодатках, внаслідок чого українські документи з «Дії» можна буде бачити також у польському mObywatel.



Європейська правда За матеріалами:

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