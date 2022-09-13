Раді пропонують звільнити від сплати судового збору Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування — Finance.ua

Раді пропонують звільнити від сплати судового збору Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування Вчора 15:46 — Енергетика

Раді пропонують звільнити від сплати судового збору Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування

Група народних депутатів з опозиційних фракцій та груп зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт № 8017. Ним пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів України, аби вдосконалити загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Зокрема, нардепи хочуть звільнити від сплати судового збору Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування.

Що саме пропонують? Законопроєктом пропонується доповнити статтю 5 закону про судовий збір новим пунктом та передбачити, що від сплати судового збору в усіх судових інстанціях звільняються:

Пенсійний Фонд України та його органи,

органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

Фонду соціального захисту інвалідів і його відділення,

Фонд соціального страхування України та робочі органи його виконавчої дирекції.

Змінами до закону «Про виконавче провадження» передбачається, що підлягають примусовому виконанню рішення судів на підставі рішень робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

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Крім того, нардепи пропонують ввести новий підхід щодо оплати листка непрацездатності за рахунок роботодавця з 4-го дня. За їхніми словами, це надасть можливість відокремити перші 3 дні лікарняного, які, як правило, надають можливість усунути симптоматичні прояви захворювань у працівника. Це надасть можливість не створювати додаткове навантаження на систему соціального страхування.

Також у пояснювальній записці до документу йдеться про створення можливості доступу до сервісів Фонду через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія» або портал Фонду та подальшу цифровізацію послуг Фонду.

"Подальший розвиток цифрових технологій та необхідність створення електронних сервісів для застрахованих осіб на загальнодержавному рівні обумовлює необхідність переглянути права та можливості Фонду для подальшого зручного надання і забезпечення ним гарантій для застрахованих осіб за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та тимчасовою втратою працездатності, — йдеться у документі.

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Укрінформ За матеріалами:

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