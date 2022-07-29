Рада зобов’язала передбачати бомбосховища при будівництві нових споруд — закон — Finance.ua

Рада зобов’язала передбачати бомбосховища при будівництві нових споруд — закон Вчора 17:32 — Нерухомість

Рада зобов’язала передбачати бомбосховища при будівництві нових споруд — закон

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 7398 щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій, який зобов’язує передбачити бомбосховища при будівництві нових споруд. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.

Згідно з документом містобудівна документація на регіональному рівні має містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (обладнання бомбосховищ). Затвердження містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях за відсутності такого розділу забороняється.

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Також передбачається включення до складу проектної документації на будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та інших об’єктів, визначених Кабінетом Міністрів України, розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, у складі якого може передбачатися будівництво захисних споруд цивільного захисту або споруд подвійного призначення.

Перехідними положеннями документа встановлюються строки приведення у готовність до прийому населення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів незалежно від форми власності у разі переведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових в режим підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та в особливий період.

Крім цього, депутати зобов’язали уряд у 2023 році надати інформацію щодо виконання закону.

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