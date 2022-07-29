Рада зобов’язала передбачати бомбосховища при будівництві нових споруд — закон — Finance.ua

Рада зобов’язала передбачати бомбосховища при будівництві нових споруд — закон
Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 7398 щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій, який зобов’язує передбачити бомбосховища при будівництві нових споруд. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.
Згідно з документом містобудівна документація на регіональному рівні має містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (обладнання бомбосховищ). Затвердження містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях за відсутності такого розділу забороняється.
Також передбачається включення до складу проектної документації на будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та інших об’єктів, визначених Кабінетом Міністрів України, розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, у складі якого може передбачатися будівництво захисних споруд цивільного захисту або споруд подвійного призначення.
Перехідними положеннями документа встановлюються строки приведення у готовність до прийому населення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів незалежно від форми власності у разі переведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових в режим підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та в особливий період.
Крім цього, депутати зобов’язали уряд у 2023 році надати інформацію щодо виконання закону.
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