Рада збільшила штрафи за незаконний обіг тютюну та алкоголю — Finance.ua

Рада збільшила штрафи за незаконний обіг тютюну та алкоголю Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Рада збільшила штрафи за незаконний обіг тютюну та алкоголю

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт № 9364 щодо посилення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів. Відтепер штрафи за незаконний обіг тютюну та алкоголю збільшаться.

Про це написав нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

законопроєкті № 9364 сказано, що за незаконну торгівлю акцизними товарами вводиться штраф від 17 тис. до 34 тис. грн з конфіскацією предметів торгівлі та грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

За повторне порушення — штраф від 34 тис. грн до 85 тис. грн з конфіскацією.

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Також вводиться покарання за купівлю та зберігання незаконного тютюну. Штраф для звичайних громадян становитиме 510−1700 грн, а якщо це підприємці або посадові особи — від 1700 до 4250 грн з конфіскацією таких алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

При повторному злочині штрафи для громадян збільшуються до 5,1 тис. грн, а для посадовців та ФОПів — до 17 тис. грн.

Законопроєкт наділяє Бюро економічної безпеки України (БЕБ) правом складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері незаконного обігу підакцизних товарів.

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