Бізнес не підтримує використання євро для обчислення ставки акцизу на тютюнові вироби — Finance.ua

Бізнес не підтримує використання євро для обчислення ставки акцизу на тютюнові вироби Сьогодні 19:43 — Валюта

Бізнес не підтримує використання євро для обчислення ставки акцизу на тютюнові вироби

Експерти Європейської Бізнес Асоціації не підтримують пропозицію визначення євро грошовою одиницею виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби, запропоновану законопроєктом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби» № 11 090 від 18 березня 2024 року. На думку бізнесу , перегляду потребують також і інші норми законопроєкту, що стосуються підвищення ставок акцизного податку.

Чому підприємці проти

Як йдеться у повідомленні на сайті ЄБА, бізнес не бачить необхідності у встановленні ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро, адже Україна не має подібного зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. До того ж, досвід деяких країн-членів ЄС, які не впровадили євро, наприклад, Польщі, Чехії та Угорщини свідчить на користь встановлення ставок акцизного податку у національних валютах.

Попри те, що наразі євро використовується для встановлення ставок акцизного податку для таких категорій підакцизних товарів, як пальне, представники бізнесу відмічають, що пальне є критично важливим товаром, який швидко реалізується та не має обмеження щодо максимальних роздрібних цін.

«Водночас продаж тютюнових виробів кінцевому споживачу за цінами, вищими від максимально встановлених роздрібних цін на ці товари, заборонено. Крім того, у складовій ціни реалізації пального податки становлять набагато менший відсоток від вартості, на відміну від ціни тютюнових виробів, де розмір податків від вартості становить більше 60%», — йдеться у повідоменні підприємців.

На переконання експертів Асоціації, результатом запровадження ставок акцизного податку в євро може стати зменшення обсягів легального виробництва та імпорту, зменшення податкових надходжень до держбюджету та додаткове зростання тіньового сектору, частка якого наразі вже складає більше 25% ринку, за даними Kantar Ukraine.

Варто зазначити, що ця зміна пропонується паралельно з подальшим підвищенням ставок акцизного податку, а також іншими законодавчими змінами, що впливатимуть на вартість продукції та потребуватимуть суттєвих додаткових витрат з боку бізнесу.

Додатково бізнес звертає увагу на неузгодженість пропозицій перегляду ставок акцизного податку у цьому законопроєкті з вимогами Директиви Ради ЄС про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів. До того ж, пропозиція перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби вже з 1 липня 2024 року не відповідає принципу стабільності податкового законодавства.

На 2024−2027 роки заплановане підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби — на 20% щороку. Водночас згаданим законопроєктом пропонується підвищувати зазначені ставки нерівномірно. Наприклад, пропонується підвищити розмір ставки акцизного податку на сигарети у 2025 році майже на 23,5%, а в 2026 і 2027 роках — приблизно на 5% щороку. На думку представників бізнесу, застосування такого підходу спричинить шоковий ефект на ринку у 2025 році.

При цьому слід зазначити, що компанії-члени Асоціації підтримують диференціацію графіку підвищення ставок акцизного податку на сигарети та тютюновмісні вироби для електронного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням протягом 2024−2027 років.

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Зважаючи на це, Асоціація звернулась до Голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням врахувати надані бізнесом зауваження та пропозиції та доопрацювати законопроєкт № 11 090, щоб уникнути негативного впливу на легальний тютюновий ринок.

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