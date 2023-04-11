Рада заборонила салюти, феєрверки і петарди — Finance.ua

Рада заборонила салюти, феєрверки і петарди Вчора 19:01 — Казна та Політика

Рада заборонила салюти, феєрверки і петарди

В Україні заборонили використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Відповідний закон 7438 ухвалила Верховна Рада 11 квітня, повідомляють народні депутати за підсумками голосування.

«За» проголосували 290 народних обранців, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Але! Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами», — відзначив депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

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Відповідно до пояснювальної записки, для запобігання шкоди для людей та тварин під час розваг, ухвалений документ вносить зміни у закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст. 24) і закон «Про захист тварин від жорстокого поводження» (ст. 18 та 25).

«Статтею 24 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“ забороняється використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ, а також встановлено вікове обмеження щодо їх купівлі (16 років)», — йдеться у пояснювальній записці.

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Також встановлюється регулювання використання й продажу сценічних піротехнічних виробів.

«Звукові та світлові ефекти використання піротехніки наносять шкоду психологічному здоров’ю населення у воєнний час через їхню подібність до звуків вибухів. Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад», — наголошують автори документа.

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