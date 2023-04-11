Рада схвалила обов’язкову реструктуризацію кредитів для переселенців — Finance.ua

Рада схвалила обов’язкову реструктуризацію кредитів для переселенців Вчора 16:44 — Кредит&Депозит

Рада схвалила обов’язкову реструктуризацію кредитів для переселенців

В Україні вводять полегшені умови погашення кредитів для низки внутрішніх переселенців (ВПО) та мешканців територій, які найбільше постраждали від бойових дій. Йдеться про обов’язкову реструктуризацію боргів.

Відповідні урядові законопроєкти № 9051 та № 9052 прийнято 11 квітня у першому читанні. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк , за документи проголосували 297 та 298 депутатів Верховної Ради відповідно.

Обов’язкову реструктуризацію пропонується запровадити на час дії воєнного стану та ще 30 днів після нього. Також передбачається списання пені та штрафів за споживчими кредитами

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«Це стосується людей, які мають договори про споживчий кредит із місцем постійного проживання або кинутим місцем постійного проживання яких є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована територія», — пояснив Железняк.

Йдеться про такі категорії позичальників:

переселенці, які стоять на державному обліку як ВПО;

особи, які постійно проживають на території, де велися чи ведуться активні бойові дії;

особи, які залишили територію, де велися чи ведуться активні бойові дії;

особи, які проживають на тимчасово окупованій території;

особи, які залишили тимчасово окуповану територію.

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