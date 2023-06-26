Рада ЄС схвалила збільшення фонду військової допомоги Україні на €3,5 мільярда — Finance.ua

Рада ЄС схвалила збільшення фонду військової допомоги Україні на €3,5 мільярда Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Рада ЄС схвалила збільшення фонду військової допомоги Україні на €3,5 мільярда

Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ 26 червня збільшила загальну фінансову межу Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

«Рада прийняла рішення про збільшення загальної фінансової межі Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро на основі попередньої угоди від 20 березня 2023 року», — йдеться у повідомленні.

Це рішення має на меті забезпечити фінансову стабільність і передбачуваність Європейського фонду миру у довгостроковій перспективі, а також зберегти його глобальний географічний масштаб і здатність ЄС запобігати кризам і конфліктам і швидко реагувати на них, зазначили у ЄС.

«Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів», — йдеться у повідомленні.

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив у Люксембурзі перед початком Ради міністрів ЄС: «Сьогодні Рада ЄС ухвалить нову додаткову військову допомогу для України — 3,5 мільярда (євро. — Ред.). Я думаю, що це більш важливо, ніж будь-коли — продовжувати підтримувати Україну. Тому що те, що трапилося протягом цих вихідних, показує, що війна проти України руйнує російську владу та впливає на її політичну систему».

Він додав, що в ЄС уважно слідкують за тим, що відбувається. І зараз саме той момент, щоб підтримати Україну більше ніж будь-коли.

Боррель також заявив, що ЄС має враховувати, що росія, яка є ядерною силою, входить у стадію політичної нестабільності, і це є тривожним розвитком подій.

«Найбільш важливим висновком з цієї ситуації є те, що війна проти України, яку розпочав путін, робить вразливою її (росії. — Ред.) політичну систему та руйнує її військову силу. Той монстр „Вагнер“, якого створив путін, цей монстр зараз почав кусати, він обернувся проти власного творця. Це є важливим наслідком війни проти України. Я маю намір поділитися з міністрами інформацією, яку маю», — сказав Боррель.

Він додав, що крім продовження допомоги для України, Рада міністрів ЄС із закордонних справ розгляне підготовку саміту з Латинською Америкою та ситуацію в Косові.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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